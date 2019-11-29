Підступний лебідь: Катерина Кухар в прозорому вбранні підкорила стильною появою з чоловіком

Олександр Стоянов і Катерина Кухар (фото: ТК "Україна")

За словами Кухар, її еталон краси - Анджеліна Джолі

На церемонії нагородження премії програми "Зірковий шлях", яка виходить на каналі "Україна" по буднях, балерина Катерина Кухар вразила розкішною фігурою в прозорому вбранні. Зазначимо, що на зіркову вечірку Катерина прийшла зі своїм чоловіком, прем'єром Олександром Стояновим. Кухар і Стоянов стали героями свіжого випуску українського ELLE і спеціально знялися для ефектній фотосесії.

Програма "Зірковий шлях" зібрала українських знаменитостей на церемонії нагородження своєї премії. Балерина Катерина Кухар завітала на червону доріжку разом зі своїм чоловіком танцівником Олександром Стояновим.

На найгучнішу зіркову вечірку року "Ніч Химер" Кухар завітала у прозорому вбранні чорного кольору, оздобленого кристалами та пір’ям. Олександр Стоянов обрав темний костюм

"Я в образі чорного, підступного лебедя. Мені друзі прислали нещодавно відео, в якому лебідь заклював лабрадора. Я була в шоці, адже не думала, що ці птахи можуть бути агресивними. Я дуже люблю дивувати свого чоловіка, і після 10 років шлюбу це досить важко, тому що він як ніхто інший бачив мене у різних амплуа, починаючи від Білосніжки закінчуючи Маргаритою, яка літає на мітлі. Але цей костюм його вразив. Моя мама, коли мене побачила у цьому вбранні, сказала: "О Боже, і ти в цьому підеш?!". Її вразила відвертість та прозорість вбрання. Але у мене є тонка межа, яку я контролюю. З одного боку, жінка має бути сексуальною, а з іншого, я не люблю, коли це перетинає грань с вульгарністю, тоді це "не смачно", - розповіла Кухар під час вечірки "Зіркового шляху" і додала, що її еталон стилю серед жінок акторка Анджеліна Джолі.

"Мене дружина завжди мене вражає, і я досі не можу розгадати, в чому її секрет, ми так багато років разом. Як вона тримає себе у формі теж не можу зрозуміти. Але моя справа насолоджуватися та спонсорувати, а її - займатися собою", - говорить Олександр Стоянов.

Нагадаємо, програма "Зірковий шлях" – лідер серед проектів про селебриті, яка виходить в ефірі каналу "Україна" у будні о 9:30. Під час вечірки "Ніч Химер" українські знаменитості, які гучно заявляли про себе протягом року та досягнули великих успіхів у професії, отримали унікальну зіркову премію.

Нагадаємо, Катерина Кухар в пікантній сукніі відверто висловилася про Танці з зірками 2019.