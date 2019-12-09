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Мамин синочок: Маша Єфросиніна показала підрослого сина, який дуже на неї схожий

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.12.2019 - 12:38
Мамин синочок: Маша Єфросиніна показала підрослого сина, який дуже на неї схожий
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як зазвичай, Саша позує в улюбленій формі поліцейського

Маша Єфросиніна не дуже часто балує багатотисячну армію підписників сімейними фото, особливо зі старшою дочкою Наною і чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв). А от молодший син Саша із задоволенням з'являється в блозі зіркової мами. Зазначимо, що 25 серпня хлопчикові виповнилося 5 років. При цьому телеведуча неодноразово повторювала в різних інтерв'ю, що Саша - дуже товариський хлопчик, його не лякають незнайомі люди і він дуже артистичний. Тому він не проти "публічності" в блозі мами.

На своїй сторінці в мережі instagram Єфросиніна показала фото 5-річного сина, чим викликала хвилю захвату серед шанувальників. При цьому хлопчик позує в костюмі поліцейського - це його улюблений герой. На Саші - синя сорочка з нашивками, бронежилет з жетоном, кепка, а також свисток.

За словами ведучої, саме зі свистком синку будить її вранці.

“Раніше я вставала по будильнику, тепер по свистку! #полицейскиСаса" - підписала фото Єфросиніна.

Мамин синочок: Маша Єфросиніна показала підрослого сина, який дуже на неї схожий

Син Маші Єфросиніної - 5-річний Сашко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші поспішили залишити захоплені відгуки. Звичайно ж, багато підкреслили, що Саша ну дуже схожий на свою зоряну маму.

  • "Який чудовий хлопчик!!"
  • "Головне щоб не над вухом"
  • "Ось це я розумію, цей будильник"
  • “Маша у Вас прекрасний гумор! Чудовий поліцейський!"
  • “Заліковий поліцейський. Діти-наше все. У мене їх троє і тут навіть свисток не потрібен"
  • "Це ж треба так хотіти захищати маму і муштрувати одночасно"
  • "Який класний поліцейський"
  • "Маминын синочок"
  • "Маша, я дивлюся вам з вашим синочок не нудно)"

Мамин синочок: Маша Єфросиніна показала підрослого сина, який дуже на неї схожий

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Мамин синочок: Маша Єфросиніна показала підрослого сина, який дуже на неї схожий

Маша Єфросиніна з дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Мамин синочок: Маша Єфросиніна показала підрослого сина, який дуже на неї схожий

Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала як підкупити її компліментами. Ведуча поділилася забавним відео.

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