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Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.12.2019 - 15:29
Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі
Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча відвідала сімейне свято з сином

Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна вже активно готується до новорічних свят і проводить час з дітьми. На свою сторінку в Instagram вона виклала фото зі своїм сином Олександром, який помітно підріс.

На знімку можна побачити саму Єфросиніну в елегантному платті з відкритими плечима, що обіймає п'ятирічного хлопчика, одягненого у форму поліцейського. За словами Маші, таке вбрання син обрав в якості новорічного костюма.

"Дякую за чарівне сімейне свято! І спасибі моєму синові, що вже другий рік мені не потрібно ламати голову над новорічним костюмом", - поділилася 40-річна зірка.

Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі

Маша Єфросиніна з сином Олександром (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальників знаменитості розчулив цей кадр, вони зазначили, що син Єфросиніної неймовірно на неї схожий:

  • Синуля, копія мами!

  • Справжній чоловік - послідовний!

  • Нереально гарна фотка.

  • Ви вдвох дуже красиві. Супер...

  • Синуля-копія матусі!! І де такий костюм можна купити у нас? Мій онук теж просить на Новий рік.

Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що Маша Єфросиніна не дуже часто балує багатотисячну армію прихильників сімейними фото, особливо зі старшою дочкою Наною і чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв). А от молодший син Саша з задоволенням з'являється в блозі зіркової мами. Зазначимо, що 25 серпня хлопчикові виповнилося 5 років. При цьому телеведуча неодноразово повторювала в різних інтерв'ю, що Саша - дуже товариський хлопчик, його не лякають незнайомі люди і він дуже артистичний. Тому він не проти "публічності" в блозі мами.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула стильним вбранням в костюмі з люрексу.

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