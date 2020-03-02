"Шикарний": Влад Яма схвилював мережу засмаглим накачаним торсом

Танцівник поділився ефектним фото з виступу
Зірковий хореограф і суддя Танців з зірками Влад Яма останнім часом не дає нудьгувати своїм шанувальникам - то вразить усіх зміною іміджу, то поділиться відвертим і пристрасним фото з дня народження коханої дружини Ліліани. До речі, його вони відсвяткували в сонячному Майамі, звідки нещодавно повернулися. Влад відразу ж приступив до роботи і опублікував в Instagram жаркий кадр зі свого виступу в Чернівцях.
На фото Яма зображений на сцені у вільних чорних штанях і без сорочки, демонструючи засмаглий накачаний торс. Біля його ніг клубочиться білий дим, а за спиною можна розгледіти відразу дві тіні - кадр вийшов дуже атмосферний і навіть трохи містичний.
"Вчора", - лаконічно прокоментував фото танцівник.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Його дружина залишила коханому ніжне серденько у коментарі, а фолловери почали обсипати захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, Влад Яма поділився спогадами, як чарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.