"Шикарний": Влад Яма схвилював мережу засмаглим накачаним торсом

Зірковий хореограф і суддя Танців з зірками Влад Яма останнім часом не дає нудьгувати своїм шанувальникам - то вразить усіх зміною іміджу, то поділиться відвертим і пристрасним фото з дня народження коханої дружини Ліліани. До речі, його вони відсвяткували в сонячному Майамі, звідки нещодавно повернулися. Влад відразу ж приступив до роботи і опублікував в Instagram жаркий кадр зі свого виступу в Чернівцях.

На фото Яма зображений на сцені у вільних чорних штанях і без сорочки, демонструючи засмаглий накачаний торс. Біля його ніг клубочиться білий дим, а за спиною можна розгледіти відразу дві тіні - кадр вийшов дуже атмосферний і навіть трохи містичний.

"Вчора", - лаконічно прокоментував фото танцівник.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Його дружина залишила коханому ніжне серденько у коментарі, а фолловери почали обсипати захопленими відгуками.

Король танців

Дякую за атмосферу і професіоналізм

Мммммммммм.....шикарний

Вогонь

Видовищно

Красень! Влад, ти супер!

Це було сильно

будете згадувати це фото років через двадцять

Уххх...ще б відео, хоч трохи

Східний танець?

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма поділився спогадами, як чарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.