Чарівна пара: Влад Яма з дружиною зачарували інтимним знімком на пляжі в Маямі

Лілія Яма пообіцяла підписникам ще багато яскравих фото з Флориди
Сімейна пара Влада і Лілії Ями, яка зовсім нещодавно повернулася з відпочинку в Сполучених Штатах зі своїми друзями – спортсменкою Анною Безсоновою та її чоловіком Дмитром Момотом, відсвяткували день народження Лілії. У своєму Instagram зірка паркету розмістив веселе відео з дружиною, на якому вона стрибає на дитячому батуті в оточенні малюків. Лілія забувши про все, радіє, мов дитина, щиро посміхаючись на камеру.
Але Влад не забуває порадувати шанувальників і більш інтимними знімками, які доводять ніжність і щирість відносин подружжя. Танцюрист показав кадр, зроблений на флоридському пляжі в день народження Лілії, на якому вони ніжачись на білосніжному піску, притискаються один одному, при цьому дівчина вилізла чоловікові на спину.
Від яскравого знімка так і віє атмосферою свята і веселощів, Лілія піддалася емоціям і з завзятим прищуром показала язика на камеру.
"День народження", - підписав фото Влад і додав вже англійською слова жалю про те, що веселі дні пройшли і тепер залишається тільки сумувати по гостинному і сонячному Майамі, - "Miami we miss you!!!"
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
На своїй сторінці дружина зоряного танцюриста теж розмістила цей знімок, який прокоментувала ширше.
"Це був найкращий відпочинок ever, найкращий День Народження, кращі люди поруч і навколо. Спасибі всім, і вам мої підписники. Ви у мене найкращі: стільки приємних відгуків на мої сторіс і привітань, приємних слів", - написала красуня і додала, що незабаром вони побачать ще більше соковитих кадрів, - "Буду радувати вас ще тиждень барвистими фото і сторіс, які не встигла викласти".
Підписники подружжя не змогли не приєднатися до привітань і побажали любові і позитиву парі:
Влад Яма поділився спогадами, як зачарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.