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"Шикарен": Влад Яма взволновал сеть загорелым накачанным торсом

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Танцовщик поделился эффектным фото с выступления

Звездный хореограф и судья Танцев со звездами Влад Яма в последнее время не дает скучать своим поклонникам - то поразит всех сменой имиджа, то поделится откровенным и страстным фото с дня рождения любимой супруги Лилианы. К слову, его они отпраздновали в солнечном Майами, откуда лишь недавно вернулись. Влад сразу же приступил к работе и опубликовал в Instagram жаркий кадр со своего выступления в Черновцах.

На фото Яма запечатлен на сцене в свободных черных штанах и без рубашки, демонстрируя загорелый накачанный торс. У его ног клубится белый дым, а за спиной можно разглядеть сразу две тени - кадр получился очень атмосферный и даже немного мистический.

"Вчера", - лаконично прокомментировал фото танцовщик.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Его супруга оставила любимому нежное сердечко в комментарии, а фолловеры принялись осыпать восхищенными отзывами.

  • Король танцев
  • Дякую за атмосферу і професіоналізм
  • Мммммммммм.....шикарен
  • Огонь
  • Зрелищно
  • Красавчик! Влад, ты супер!
  • Це було сильно
  • будете згадувати це фото років через двадцять
  • Уххх...ещё бы видео, хоть немного
  • Восточный танец?

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма поделился воспоминаниями, как очаровывал свою будущую жену и, как долго красотка держала оборону и не выказывала расположения к звезде паркета.

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