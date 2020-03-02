"Шикарен": Влад Яма взволновал сеть загорелым накачанным торсом

Звездный хореограф и судья Танцев со звездами Влад Яма в последнее время не дает скучать своим поклонникам - то поразит всех сменой имиджа, то поделится откровенным и страстным фото с дня рождения любимой супруги Лилианы. К слову, его они отпраздновали в солнечном Майами, откуда лишь недавно вернулись. Влад сразу же приступил к работе и опубликовал в Instagram жаркий кадр со своего выступления в Черновцах.

На фото Яма запечатлен на сцене в свободных черных штанах и без рубашки, демонстрируя загорелый накачанный торс. У его ног клубится белый дым, а за спиной можно разглядеть сразу две тени - кадр получился очень атмосферный и даже немного мистический.

"Вчера", - лаконично прокомментировал фото танцовщик.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Его супруга оставила любимому нежное сердечко в комментарии, а фолловеры принялись осыпать восхищенными отзывами.

Король танцев

Дякую за атмосферу і професіоналізм

Мммммммммм.....шикарен

Огонь

Зрелищно

Красавчик! Влад, ты супер!

Це було сильно

будете згадувати це фото років через двадцять

Уххх...ещё бы видео, хоть немного

Восточный танец?

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма поделился воспоминаниями, как очаровывал свою будущую жену и, как долго красотка держала оборону и не выказывала расположения к звезде паркета.