"Витратив майже всі гроші": Влад Яма розповів, як вражав майбутню дружину

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф робив для коханої дуже романтичні жести

Влад Яма дуже любить і оберігає свою сім'ю – дружину Ліліану і сина Леона. До весілля з коханою, яке відбулася в 2015 році, він практично не розповідав про неї в інтерв'ю, а сам факт одруження довго приховував, так само як і народження дитини. Хореограф нещодавно зізнався, що мріє про другого малюка і сподівається, що незабаром знову стане татом. Про знайомство з другою половинкою і романтичні залицяння за майбутньою обраниці Влад розповів в програмі "Прокинься з Ектором", яка виходить на каналі СТБ.

Хореограф зізнався, що Ліліана справила на нього враження з першої зустрічі і він навіть збирав інформацію про дівчину, щоб краще пізнати її.

"Я просто її побачив, побачив її очі, і в один момент зрозумів, що я потрапив в кращому сенсі цього слова. Перше, про що я подумав у той момент, що вона занадто гарна для мене. Спочатку я спробував дізнатися, хто вона така через моїх друзів. Це був такий план, я уявляв себе детективом і намагався зібрати якомога більше інформації до того моменту, коли я підійду і почну говорити", - згадує заповзятливий Влад.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Кілька познайомили спільні друзі. Як раніше розповідав Яма, це сталося на святкуванні його дня народження в одному з київських нічних клубів.

"Спільні друзі нас познайомили, і моє серце опустилося кудись у п'яти. Вона стала тоді моєю мрією", - зізнався суддя Танці з зірками 2019.

Пару ще більше зблизив ... танець! Кілька місяців Влад і Ліля ходили в нічні клуби і танцювали латиноамериканські танці.

"Крім того, що ми сподобалися одне одному, ми встигли станцеваться. Я зрозумів, що вона не професійна танцівниця, але вона відчувала музику приблизно так само, як і я. Ми відчули один одного", - запевняє хореограф.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Щоб справити на дівчину враження, Яма на одне з перших побачень запросив її в ресторан, де залишив значну суму. До речі, сам Влад готує дуже рідко, але якщо хоче побалувати сім'ю, обирає страви на вогні – стейки і креветки.

"Одна з наших перших зустрічей була в ресторані. Я пам'ятаю, що витратив майже всі гроші, але я відчував себе справжнім чоловіком", - розповів він.

До майбутньої дружини Влад романтично і красиво залицявся. Одного разу перед тривалою розлукою він подарував коханій особливий трепетний подарунок.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

"Буквально через тиждень після знайомства я їхав на концерти, купив маленький блокнотик і написав все, що я думаю про Лілю. Якісь романтичні речі, на кожній сторінці за пропозицією. Я віддав їй цей блокнотик, сів у поїзд і сказав: "Мене не буде тиждень, ти відкрий блокнотик і читай на сторінці щодня. Це буде моє послання тобі", - поділився він сокровенним.

Раніше Влад Яма з дружиною Ліліаною в чудовому вбранні відвідав світський захід.