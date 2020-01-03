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Дівчата, тримайтеся: Влад Яма блиснув накачаними формами в залі

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2020 - 12:26
Дівчата, тримайтеся: Влад Яма блиснув накачаними формами в залі
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Яма також записав пару відео з залу

Українські зірки твердо мають намір не засиджуватися в комфортних канапах під час новорічних свят. І "масово атакують" спортзали, подаваючи приклад шанувальникам. Наприклад, 2-го січня Регіна Тодоренко і Влад Топалов вже були в залі, звідки телеведуча похвалилася ідеальною розтяжкою. І до речі, Влад і Регіна були ледь не єдині в цей час в спортзалі. "Спортивний флешмоб" серед знаменитостей не зупиняється. Влад Яма також поділився фітнес-мотивацією.

Український хореограф, незмінний суддя шоу Танці з зірками записав для шанувальників парочку новорічних відео із зали. Яма позбавляється від зайвих калорій, опрацьовуючи м'язи рук. При цьому важко не відзначити, що 37-річний хореограф знаходиться в дійсно чудовій формі.

"Ну, привіт", - лаконічно підписав відео Яма.

Дівчата, тримайтеся: Влад Яма блиснув накачаними формами в залі

Дівчата, тримайтеся: Влад Яма блиснув накачаними формами в залі

Дівчата, тримайтеся: Влад Яма блиснув накачаними формами в залі

Скріншоти: instagram.com/vladyama_official

До речі, шоу-мен також поділився новорічним оновленням, а саме показав яскравий новорічний подарунок від Дмитра Монатіка. Зазначимо, що співак подарував у цьому році багатьом журналістам, а також українським знаменитостям светр з унікальним дизайном. На червоному тлі бачимо мультяшні зображення самого Монатіка, а також напис - "РитмоLOVE".

Влад Яма також став щасливчиком, отримавши теплий подарунок.

“Зловив ритм у Новому Році! Спасибі @monatik_official @irinamonatik" - підписав коротке відео хореограф.

Дівчата, тримайтеся: Влад Яма блиснув накачаними формами в залі

Шанувальники Влада поспішили залишити свої коментарі під його новим "ритмо-постом":

  • "Светр прикольний, подаруйте мені його))"
  • "У Каті Осадчої по-моєму такий же светрик"
  • "Качаю м'язи тіла!))"
  • "Ну як завжди - найкращий!)"
  • "Осадча і Яма на одній хвилі (светр)"
  • "Я так чухав спину об дерево)"
  • “З Новим роком!!! Будьте в ритмі"

Дівчата, тримайтеся: Влад Яма блиснув накачаними формами в залі

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

Зазначимо, що шанувальники Влада мають рацію - точно такий же светр від Монатіка отримала Катя Осадча! Більш того, ведуча "Світського життя" зробила багатотисячній армії шанувальників дуже приємний подарунок - показала на фото відразу двох своїх синів, що велика рідкість! Адже Осадча і Горунов дуже оберігають своє особисте життя від сторонніх поглядів. Старшому синові Осадчої від попереднього шлюбу (17-річний Ілля) також дістався светр від Монатіка.

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