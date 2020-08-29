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Шалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранні

Субота 29 серпня 2020 10:58
Шалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранні
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Співачка вирішила добряче повеселитися в останню п'ятницю літа

Наталя Могилевська не так давно змінила колір волосся і стала чарівною блондинкою. Шанувальники не втомлюються захоплюватися новим іміджем зірки і відзначають, що вона стала більш жіночною і романтичною, та й вона сама дуже задоволена змінами. На нових фото в своєму Instagram співачка показала, як вона провела останню п'ятницю цього літа.

Артистка вирішила посидіти на терасі з прекрасним видом, насолоджуючись келихом шампанського. Для виходу в світ Наталія вибрала елегантний і яскравий наряд - шовковий білий топ з відвертим декольте і помаранчевий брючний костюм.

Ефектний лук вона доповнила білими кросівками, волосся залишила розпущеним, а також зробила макіяж з акцентом на очі.

Шалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранніШалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранніШалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранні

Наталя Могилевська захопила яскравим луком в помаранчевому брючному костюмі й білому топі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"1-2-3 вибирайте! Мені, звичайно, 3 - це ж остання П'ЯТНИЦЯ Літааааа!!!" - підписала кадри Могилевська.

Фанати не залишилися байдужими і засипали співачку захопленими відгуками.

  • 2. ти чарівна
  • Яка Ви красива!)
  • Як завжди чарівна
  • Шалена імператриця
  • Всі просто вогонь
  • Краса )
  • Красу ні чим не зіпсувати, всі
  • Новий стиль ,яскраві емоції
  • Наталочка! Ти як завжди чарівна. Ти принадність. Обожнюю тебе
  • Красуня. Просто жінка - легенда!!!
  • А Наталя все молодшає... Ну як так можна?? Кохання??

Шалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранніШалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська поділилася своїми потаємними фантазіями про романтику з коханим.

Ми також повідомляли, що Наталя Могилевська захопила появою в новому образі в компанії своїх гарячих пілотів.

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Новини України Наталя Могилевськаобраз
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