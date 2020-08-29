Шалена імператриця: Наталя Могилевська блиснула пишним бюстом в яскравому вбранні

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вирішила добряче повеселитися в останню п'ятницю літа

Наталя Могилевська не так давно змінила колір волосся і стала чарівною блондинкою. Шанувальники не втомлюються захоплюватися новим іміджем зірки і відзначають, що вона стала більш жіночною і романтичною, та й вона сама дуже задоволена змінами. На нових фото в своєму Instagram співачка показала, як вона провела останню п'ятницю цього літа.

Артистка вирішила посидіти на терасі з прекрасним видом, насолоджуючись келихом шампанського. Для виходу в світ Наталія вибрала елегантний і яскравий наряд - шовковий білий топ з відвертим декольте і помаранчевий брючний костюм.

Ефектний лук вона доповнила білими кросівками, волосся залишила розпущеним, а також зробила макіяж з акцентом на очі.

Наталя Могилевська захопила яскравим луком в помаранчевому брючному костюмі й білому топі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"1-2-3 вибирайте! Мені, звичайно, 3 - це ж остання П'ЯТНИЦЯ Літааааа!!!" - підписала кадри Могилевська.

Фанати не залишилися байдужими і засипали співачку захопленими відгуками.

2. ти чарівна

Яка Ви красива!)

Як завжди чарівна

Шалена імператриця

Всі просто вогонь

Краса )

Красу ні чим не зіпсувати, всі

Новий стиль ,яскраві емоції

Наталочка! Ти як завжди чарівна. Ти принадність. Обожнюю тебе

Красуня. Просто жінка - легенда!!!

А Наталя все молодшає... Ну як так можна?? Кохання??

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська поділилася своїми потаємними фантазіями про романтику з коханим.

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