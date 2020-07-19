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Поза конкуренцією: блондинка Могилевська блиснула стрункими ніжками в компанії напівголих "пілотів"

Неділя 19 липня 2020 12:29
Поза конкуренцією: блондинка Могилевська блиснула стрункими ніжками в компанії напівголих "пілотів"
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Співачка показала своїх горячих "пілотів"

Наталя Могилевська змінила імідж, колір волосся і оголосила про настання в житті білої злітної смуги. Але зміни торкнулися не тільки співачки, але і її шоу-балету. Так, артистка позувала в вельми відвертій сукні, але і з горяим шоу-балетом.

Наталя красвалася в оновленому іміджі – з нордично білим волоссям в атласній сукню апельсинового кольору з рожевою вставкою і високим пікантним розрізом , а також сітчастих кологотах. Швидше за все, фото було зроблено в рамках концерту до святкування 15-річчя програми "Світське життя".

Компанію зірці склали спортивні красені з її шоу-балету, кяких вона назвала своїми "пілотами".

Поза конкуренцією: блондинка Могилевська блиснула стрункими ніжками в компанії напівголих &quot;пілотів&quot;

Наталя Могилевська позувала в компанії своїх вірних "пілотів" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Цим вечором про мій балет говорили не менше, ніж про мене. Що скажете, як вам мої пілоти?" - кокетливо запитала співачка.

  • Дуже гарний колір волосся, дуже личить
  • Чудова
  • Ви як і раніше "девчонка с волосами цвета лилий", а про балет - Айн, цван, поліцай
  • Хлопчики, звичайно, агонь
  • Приголомшлива
  • Дуже красива, невпізнанна!
  • Чудовий колір волосся!
  • Супер
  • Бомба! Але ти поза конкуренцією!

Скріншот коментарів

Раніше Наталя Могилевська зізналася, то у неї є "особиста Конституція" і назвала її головні пункти.

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Новини України Наталя Могилевська
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