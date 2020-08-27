В спекотній пустелі: Наталя Могилевська поділилася своїми потаємними фантазіями

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка заговорила про свої мрії з коханим

Наталя Могилевська, яка нещодавно кардинально змінила імідж, тепер блондинка, і новий колір їй дуже до лиця – образ співачки став ніжним, жіночним, романтичним і дуже привабливим. Та й сама вона зізналася, що зміни сталися не лише в її зовнішньому вигляді, але і життя. Так, артистка опублікувала "випадкове" фото з гримерки, на якому позує в старящемся плаття апельсинового відтінку біля дзеркала.

Пікантне вбрання з розрізом до стегна підкреслило достоїнства фігури зірки. Її макіяж – легкий і ніжний з акцентом на очі. Зірка знімає масивні сережки-кільця, прикрашені великими каменями і задумливо вдивляється у своє відображення.

"Як я люблю повертатися в гримерку і з почуттям приємної втоми, знімати прикраси, поступово перетворюючись на звичайну дівчину, яка також, як і всі живе зі своїми думками, переживаннями і мріями...іноді нездійсненними", - поділилася особистим зізнанням співачка.

Наталя Могилевська розповіла, про що вона мріє (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пізніше Наталка нагадала про вихід свого літнього лаундж-альбому і поділилася з шанувальниками потаємними бажаннями.

"Я не знаю, які у вас романтичні фантазії, мої мрії про побачення завжди у стилі джаз. І якщо я уявляю собі вечерю при свічках, я хочу, щоб мій чоловік запросив мене під м'яку, ніжну босанову з прохолодними дудками в жаркій пустелі", - поділилася своїми очікуваннями співачка.

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська захопила появою в новому образі в компанії своїх гарячих пілотів.