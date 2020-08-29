ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шальная императрица: Наталья Могилевская сверкнула пышным бюстом в ярком наряде

Суббота 29 августа 2020 10:58
Шальная императрица: Наталья Могилевская сверкнула пышным бюстом в ярком наряде
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Певица решила хорошенько повеселиться в последнюю пятницу лета

Наталья Могилевская не так давно сменила цвет волос и стала обворожительной блондинкой. Поклонники не устают восхищаться новым имиджем звезды и отмечают, что она стала более женственной и романтичной, да и она сама очень довольна переменами. На новых фото в своем Instagram певица показала, как она провела последнюю пятницу этого лета.

Артистка решила посидеть на террасе с красивым видом, наслаждаясь бокалом шампанского. Для выхода в свет Наталья выбрала элегантный и яркий наряд - шелковый белый топ с откровенным декольте и оранжевый брючный костюм.

Эффектный лук она дополнила белыми кроссовками, волосы оставила распущенными, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Шальная императрица: Наталья Могилевская сверкнула пышным бюстом в ярком нарядеШальная императрица: Наталья Могилевская сверкнула пышным бюстом в ярком нарядеШальная императрица: Наталья Могилевская сверкнула пышным бюстом в ярком наряде

Наталья Могилевская восхитила ярким луком в оранжевом брючном костюме и белом топе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"1-2-3 выбирайте! Мне, конечно, 3 - это же последняя ПЯТНИЦА Летааааа!!!" - подписала кадры Могилевская.

Фанаты не остались равнодушными и засыпали певицу восхищенными отзывами.

  • 2. ти чарівна
  • Какая Вы красивая!)
  • Как всегда прелестна
  • Шальная императрица
  • Всі просто вогонь
  • Краса )
  • Красоту ни чем не испортить, все
  • Новый стиль ,яркие эмоции
  • Наталочка! Ты как всегда неотразимая. Ты прелесть. Обожаю тебя
  • Красотка. Просто женщина - легенда!!!
  • А Наталья все молодеет... Ну как так можно?? Любовь??

Шальная императрица: Наталья Могилевская сверкнула пышным бюстом в ярком наряде

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Наталья Могилевская поделилась своими сокровенными фантазиями о романтике с любимым.

Мы также сообщали, что Наталья Могилевская восхитила появлением в новом образе в компании своих горячих пилотов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Наталья Могилевскаяобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь