"Sexy": Ольга Сумська показала свого чоловіка без одягу (фото, відео)

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

55-річний Віталій Борисюк похвалився підтягнутим тілом

Відома українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно захопила яскравим вбранням від українського дизайнера, показала фотографії і відео з водохресного купання в Instagram. На них зображена не тільки вона, але і її 55-річний чоловік Віталій Борисюк. На кадрах немолодий актор виглядає щасливим, свіжим і підтягнутим.

"Як на світ народилися! Які прекрасні, світлі відчуття в душі! Бажаємо разом з Віталієм Борисюком всьому миру і оновлення, друзі! Зі святом Хрещення Господнього! З Йорданською святою водою!" — написала Сумська підпису до публікації.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/olgasumska

В коментарях деякі користувачі звернули увагу на стрункого і щасливого чоловіка Сумської.

"Ого які теплокровні, ще і пофоткались!!!", "Sexy жовті Труселя) зі святом", "Ух ти", "Ешкін кіт", "Дякую", "Які ви молодці", "І вас зі святом" ,— звернули увагу шанувальники.

Багато захопилися мужністю актриси і привітали її сім'ю з великим святом.

"Оля, на цьому фото, як Ви фільмі Роксолана! Красуня", "Які Ви молодці. Особливо Ви Оля. Мені від одного виду холодно", "Ольга так щиро. Вас і всю родину з таким чудовим святом. Божого благословення", — пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська показала, якою була 10 років тому.

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