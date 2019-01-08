Ольга Сумская очаровала образом в платье-вышиванке

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса поздравила поклонников вместе с мужем традиционной рождественской песней

Известная украинская актриса Ольга Сумская вместе с супругом, актером Виталием Борысюком поздравила поклонников с Рождеством в изысканном бахатном платье-вышиванке от Юлии Магдыч. Соотвествующими фото и видео актриса поделилась в соцсетях – Facebook и Instagram.

Артистка объяснила, что вместе с семьей посетила традиционный рождественский фестиваль в Яремче WINTER ROMANTIK FEST.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борысюком (facebook.com/osumska)

"Христос родился! Наш шестой рождественский фестиваль WINTER ROMANTIK FEST прошел на славу! Спасибо учредителям и вдохновителям Иван Гаврон, Виталий Борисюк, Татьяна Щербина. Честь и удовольствие быть вместе в искренней семье! Ой, и вкусная же кутья удалась в этом году! К счастью, на здоровье! В мире и согласии", - написала она в Facebook.

Фото: Ольга Сумская (facebook.com/osumska)

В Instagram Сумская поздравила подписчиков рождественской песней, которую спела с мужем, заслужив комплименты от комментаторов.

"Очень красиво, забегали мурашки, спасибо», «Какие же вы клевые! Слава Богу,что есть еще кем восхищаться на Украине. Так глаз радуется смотреть на пару которая говорит по украински,чтит традиции и помнит свои корни. Будьте счастливы! Здоровья вам, Ольга, и всем вашим близким и родным людям ! С Рождеством Христовым!", "Такие красивые и классные", "Очень красивый дуэт вышел", - писали восхищенные фаны творческого тандема.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

К слову, Ольга Сумская является давней поклонницей дизайнера Юлии Магдыч. Недавно она покрасовалась в эффектном желтом полупальто с черной объемной вышивкой от модельера.

Напомним, что Ольга Сумская показала, как отдохнула в Буковели. Актриса вместе с мужем и младшей дочерью вдоволь накаталась на лыжах.

Ранее Ольга Сумская покорила поклонников фото со старшей дочерью Антониной Паперной. Они отметили, что мама и дочка выглядят, как сестры.