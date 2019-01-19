"Sexy": Ольга Сумская показала своего мужа без одежды (фото, видео)

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

55-летний Виталий Борисюк похвастался подтянутым телом

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно восхитила ярким нарядом от украинского дизайнера, показала фотографии и видео с крещенского купания в Instagram. На них запечатлена не только она, но и ее 55-летний супруг Виталий Борисюк. На кадрах немолодой актер выглядит счастливым, свежим и подтянутым.

"Как на свет родились!Какие прекрасные и светлые ощущения в душе! Желаем вместе с Виталием Борисюком всем мира и обновления, друзья! С праздником Крещения Господня! С Иорданской святой водой!" — написала Сумская в подписи к публикации.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/olgasumska

В комментариях некоторые пользователи обратили внимание на стройного и счастливого супруга Сумской.

"Ого какие теплокровные, еще и пофоткались!!!", "Sexy желтые Труселя) с праздником", "Ух ты", "Ешкин кот", "Благодарю", "Какие вы молодцы", "И вас с праздником" ,— обратили внимание поклонники.

Многие восхитились мужеством актрисы и поздравили ее семью с великим праздником.

"Оля, на этом фото, Вы как фильме Роксолана! Красотка", "Какие Вы молодцы. Особенно Вы Оля. Мне от одного вида холодно", "Ольга так искренне. Вас и всю семью с таким замечательным праздником. Божьего благословения", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/olgasumska

Напомним, что ранее Ольга Сумская показала, какой была 10 лет назад.

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