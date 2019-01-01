"Сердючка постаралася?" Маша Єфросиніна розбурхала мережу іронічним фото

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча захопила шанувальників тонким почуттям гумору

Украинсска телеведуча, а також акторка Маша Єфросиніна равеселила підписників Instagram іронічним фото, на якому вона позує з кричущий макіяжем в хустці з анімалістичним принтом.

На столі у зірки, що покрасувалася перед шанувальниками в невластивому їй образі, стоїть стакан компоту, на тарілці лежить шматочок підчеревини, а поруч – вафельний торт зі згущеним молоком.

"Все шик та блиск в стрічці... А реальність? Реальність ... Вона сьогодні інша.... Хеппі Нью іар, бэйлиз ...Тьху, бэйбиз!" - залишила ведуча кумедний підпис під знімком.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Коментатори оцінили тонкий гумор знаменитості, зазначивши, що вона зуміла безпомилково передати задуманий образ за допомогою деталей, зробивши його не просто смішним і злободенним, але і реалістичним.

"Маша, ти як завжди – коротко, лаконічно, по суті", "Фото зі смаком вийшло", "Маша – вогонь. Увесь "шик" в одному фото", "Так відзначали Новий рік 20 років тому. Ковбаса, мандарини, найсмачніший торт, чарочка, ну, і, звичайно, блакитні тіні", "Замальовка "Привіт з 90-х", "Марія, взагалі почуття гумору безмежне", "Маша, макіяж! Сердючка постаралася?" - відреагували на іронічне фото читачі Єфросиніної.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Крім того, Маша поділилася в "історіях" яскравим сімейним новорічним кадром і залишила теплі слова на адресу своїх шанувальників.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Цим фото хочу від імені всієї нашої родини подякувати вам за увагу до нас. За інтерес і тепло! За повагу до нашого особистого життя! За вміння надихати нас і викликати бажання ділитися з вами різними моментами", - зазначила телезірка.

Раніше Маша Єфросиніна похвалилася стильним фото з донькою Наною. Телеведуча взяла юну красуню на прем'єру української комедії "11 дітей з Моршина".

До речі, Маша Єфросиніна вразила шанувальників розкішним святковим вбранням – блискучою сукнею в підлогу з відкритою спиною.

До речі, телеведуча Маша Єфросиніна поділилася подробицями святкової сімейної фотосесії для відомого глянцевого видання. Вона показала кадри з бекстейджа.

Відео: РБК-Україна