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Більше, ніж краса: Джіджі Хадід розповіла, як ставиться до соцмереж, слави і зовнішності

Lite » Мода 04.04.2019 - 21:29
Більше, ніж краса: Джіджі Хадід розповіла, як ставиться до соцмереж, слави і зовнішності
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель прикрасила новий випуск Variety і дала відверте інтерв'ю

Одна з найуспішніших моделей в світі – 23-річна Джіджі Хадід – ніколи не обмежувалася лише цією сферою діяльності. Вона успішно займається дизайном одягу та аксесуарів, а також створює косметичні колаборації. Ще одна сторона життя, яка приваблює знаменитість – благодійність. Так, дівчина співпрацює з ЮНІСЕФ у рамках боротьби з тяжким становищем дітей-біженців в Бангладеш. Популярність і активна позиція Джіджі не залишилися без уваги – вона стала однією з героїнь спеціального випуску Variety Power of Women і прикрасила обкладинку глянцевого видання. В інтерв'ю журналу вона розповіла про кар'єру, своє ставлення до соціальних мереж і про важливість допомагати.

"Для мене велика честь і гордість приєднатися до Variety Power of Women 2019. До таких легенд як Тараджі Хенсон, Кейсі Масгрейвс, Бетт Мідлер і Крістіан Аманпур. Спасибі Variety за те, що ми відзначаємо жінок і даємо нам можливість зібратися разом і розповісти про причини, за якими ми це все робимо! Не можу дочекатися!", – написала модель у своєму акаунті.

Джіджі Хадід на обкладинці Variety

Джіджі Хадід на обкладинці Variety

"Влітку минулого року Джіджі відправився в Бангладеш, щоб зустрітися з жінками і дітьми з числа біженців. Щоб поширювати інформацію про їх тяжке становище, вона вийшла в Instagram: "Я думаю, що найбільш важливою частиною зустрічі з біженцями була їх готовність і відкритість, щоб дізнатися, як вони можуть поліпшити своє становище. Вони хотіли поговорити. Вони хотіли поділитися своїми історіями. Вони хотіли, щоб освіта поліпшила їх життя", – анонсували випуск на офіційній сторінці журналу.

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід для Variety

Але, крім теми благодійності, були порушені й інші, не менш цікаві. Приміром, дівчина розповіла, що її соцмережі надзвичайно надихають: "Я не прокидаюся вранці, завжди відчуваючи себе рішучою та впевненою в собі. І я знаю, що в соцмережах так багато чесних, розумних жінок, що, коли я йду на їх сторінки, я миттєво надихаюся...", – поділилася зірка.

Повідала вона також і про тиск на початку кар'єри. Так, Джіджі розуміла, що в неї є певні привілеї, і їй довелося докласти чималих зусиль, щоб довести, що вона сама чогось варта. А на питання, коли вона відчула себе успішною, вона відповіла так: "Я почала відчувати себе успішною в ситуаціях, які світ не поділяв. Світ бачив обкладинки, фоловерів і все таке. Але я відчуваю себе успішною, коли хтось, кого я щиро поважаю, дивиться на мене і каже: "Ти хороша в своїй роботі. З тобою весело працювати. Мені приємно працювати з тобою".

Більше, ніж краса: Джіджі Хадід розповіла, як ставиться до соцмереж, слави і зовнішності

Більше, ніж краса: Джіджі Хадід розповіла, як ставиться до соцмереж, слави і зовнішності

Джіджі Хадід для Variety

Також Джіджі зізналася, що обожнює дізнаватися нове, вчитися і ніколи не кине творчість. Також у плани дівчини входить створення власного тематичного парку. "Коли в старших класах я хотіла зайнятися модельною кар'єрою, моя мама завжди говорила: "Я хочу, щоб ти зосередилася на інших речах: волейбол, катання на конях, кулінарія і школа". І я полюбила вчитися, намагалася досягти успіху в цих речах. Це наповнювало мене, робило особистістю більше, ніж просто гарна зовнішність. Я не хотіла бути відомою як гарна дівчина. Я хотіла бути відомою як розумна дівчина, кращий нападник у волейбольній команді".

Також у мережу потрапили і розкішні кадри для нового номера: Джіджі приміряла кілька елегантних образів. Знімав зірку знаменитий американський портретний і фешн-фотограф Кліфф Уоттс (Cliff Watts).

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід розробила лінію сонцезахисних окулярів і похвалилася стильним результатом.

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