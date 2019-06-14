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Бунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнера

Lite » Мода 14.06.2019 - 14:56
Бунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнера
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

22-річна супермодель продемонструвала культові вбрання Тьєррі Мюглера

Белла Хадід, без перебільшення, зловила хвилю успіху – дівчина є обличчям Dior, Versace та інших світових магнатів модної індустрії, постійно бере участь у показах та зйомках для глянцевих видань по всьому світу. Кілька годин тому вона представила нову грандіозну роботу. Белла взяла участь у показі CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show, який пройшов у Флоренції в ніч з 13-го на 14-е липня. Організатор івенту – відома фешн-персона Карін Ройтфельд. За словами дівчини, натхненням послужили їй 1990-е.

Бунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнераБунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнера

Бунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнераБелла Хадід в образі від Тьєррі Мюглера (фото: instagram.com/bellahadid)

Спочатку планувалося, що тут будуть показані близько 90 чоловічих і жіночих образів з колекцій Осінь-Зима 2019-20, які Ройтфельд відбирала сама з кращих колекцій. Серед брендів, представлених на подіумі, були Givenchy, Burberry, Prada, Simone Rocha і безліч інших. Потім більшість цих речей вирушать на сайт LuisaViaRoma, де їх зможуть придбати всі бажаючі.

Кароліна Куркова в італії на показі (відео: instagram.com/karolinakurkova)

Для такого знакового показу були запрошені лише найкращі моделі. По подіуму в цьому році пройшлися Алессандра Амбросіо, Даутцен Крус, Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Лара Стоун, Стэлла Максвелл, Наташа Полі, Кароліна Куркова та інші. Багато з них вже встигли сповістити світ про подію за допомогою своїх сторінок в Instagram.

Бунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнераІрина, Белла і Джоан (фото: instagram.com/bellahadid)

Однією з перших свої захвати про шоу висловила Белла. Вона виставила серію фото в незвичайному вбранні від культового французького дизайнера Тьєррі Мюглера. Чорний костюм: шкіряні ботфорти, спідниця з квіткою, незвичайного крою жакет доповнила асиметричний капелюшок із широкими полями і рукавички. "Єдиний і неповторний Тьєррі Мюглер. Це був рай!", – написала молодша Хадід. А в сторіз виставила численні відео з подіуму. Вона йшла в компанії не менш популярних дівчат: Ірини Шейк і Джоан Смоллс. Всі три красуні були одягнені в чорні елегантні образи, з пізнаваним почерком Мюглера і нальотом властивого тільки йому особливого шику.

Бунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнераБунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнераКадри з показу (фото: instagram.com/bellahadid)

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