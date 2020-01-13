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Сімейне тренування: Ганна Різатдінова підкорила домашнім відео з підрослим сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 17:43
Сімейне тренування: Ганна Різатдінова підкорила домашнім відео з підрослим сином
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка долучає маленького Рому до спортивних занять

Суперфіналістка "Танців з зірками 2019" Ганна Різатдінова може похвалитися неймовірною гнучкістю і шикарною розтяжкою, а також ідеальною фігурою. Незважаючи на те, що гімнастка закінчила кар'єру в професійному спорті і встигла народити дитину, вона підтримує прекрасну фізичну форму. Для цього вона регулярно займається спортом, в тому числі і вдома. Так, нещодавно Ганна показала свої улюблені асани з йоги - далеко не найпростіші!

Іноді спортсменка долучає до тренувань і синочка Романа, якого вона народила від скандального екс-депутата Олександра Онищенка. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася милим домашнім відео, на якому займається присіданнями разом з ним.

Малюк, якому в листопаді виповнилося два роки, намагається наслідувати зіркову маму, періодично відволікаючись на камеру. В кінці мама і син забавно дають один одному "п'ять".

"Так пишаюся моїм маленьким чемпіоном", - підписала відео Різатдінова.

Відео: Ганна Різатдінова з сином Романом (instagram.com/anna_rizatdinova)

Користувачі мережі розчулюються підрослому маляті і згодні, що найкраще виховання - це особистий приклад.

  • Вже такий дорослий
  • Супер
  • Молодці
  • Які милі
  • Батьки кращий приклад частка діток
  • Звісно! Маленький чемпіон!
  • Молодчинка,виховання особистим прикладом !
  • Ви дуже класні!!!

Сімейне тренування: Ганна Різатдінова підкорила домашнім відео з підрослим сином

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова знялася в ефектній тематичній фотосесії і перетворилася в кіно-діву з 80-х.

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