Тільки позитив: Ганна Різатдінова ефектно показала, як залишити все погане в старому році

Ганна Різатдінова вразила розтяжкою (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ганна Різатдінова продемонструвала, як позбавляється від стресу

Ганна Різатдінова в черговий раз доводить своїм шанувальникам, що її фізичній формі залишається тільки позаздрити. Українська гімнастка, яка раніше вразила ідеальним вертикальним шпагатом, на цей раз продемонструвала чудову розтяжку. Також спортсменка поділилася своїм способом боротися зі стресом і негтивом року, що минає. Так, на сторінці українки у соцмережі Instagram з'явилася нова фотографія Ганни на тлі її автомобіля.

Але Різатдінова не просто сфотографувалася на тлі машини, а показала, як може володіти своїм тілом.

"Весь негатив цього року залишаю в багажнику і закриваю його. Беру тільки позитив", - підписала фото спортсменка.

На знімку Анна з'явилася в елегантному костюмі і туфлях на шпильці. Високий каблук абсолютно не завадив Ризатдиновій показати розтяжку.

Ганна Різатдінова показала, як бореться з негативом (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Підписники Анни вважають, що її ідея так боротися з негативом - прекрасна. Вони висловили свої емоції і компліменти в коментарях.

І правильно! Нехай весь негатив там і залишається! Так що бажаю Вам в 2020 всіх благ і ... нову машину з новим багажником!!!

Ганнуся, і я з Вами!!! Весь Негатив в багажник!!!! Люблю Вас і вітаю!!!

Ганнуся! Красуня!!! Ну хто б сумнівався, я знаю - ти НАЙКРАЩА!!! Чемпіонка наша українська!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова підкорила розкішним способом "голлівудської кінодіви".