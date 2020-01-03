Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка показала ефектний ретро-образ

Ганна Різатдінова підвела підсумки минулого року і вступила в нове десятиліття з новими амбітними планами і мріями. Новий Рік гімнастка зустріла за кордоном, де насолоджується теплом і сонцем. Спортсменка не забула і про подарунок для шанувальників – вона опублікувала кадри з ефектної фотосесії для видання Jetsetter і відомого у всьому світі ювелірного бренду. Ганна здивувала появою в ретро-образі з новим кольором волосся – гімнастка стала блондинкою.

Вона приміряла білосніжну перуку, вбралася в вечірню скуню з люрексом і позувала перед об'єктивом фотографа в компанії своїх колишніх конкурентів по шоу Танці з зірками 2019 – Володимира Остапчука та Людмили Барбір.

Фотосет в стилі 80-х був тематичним – зірки перетворилися на героїв легендарного серіалу того часу "Династія".

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Отже, признавайтесь, хто пам'ятає культовий серіал "Династія"? Як вам образи?" - поцікавилася спортсменка.

Ганна Різатдінова, Вова Остапчук Людмила Барбір (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

На пост Риізатдінової відгукнулася Оля Полякова. "Нікого не впізнаю", - чесно зізналася співачка. "Неважливо. Головне, що всі красиві", - відповіла Ганна.

Скриншт коментарів

Схоже, Ганна всерйоз задумалася над зміною кольору волосся і вирішила звернутися за порадою до підписників. "Як думаєте, личить мені блонд?" - написала вона.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Думки шанувальників розділилися - одним сподобався образ блондинки, інші вважали звичнийлук більш яскравим.

Ви сама красива і вражаюча

Анна, блонд вам дуже йде

Супер

Класний образ!

А тобі йде

Дуже ніжно..... Блондинкою вам підходить більше

Ніжний Ангел!

Вау, гарно

Мені подобається більше блондинка... Не знаю чому. Якось незвично!

На мій смак, в тому кольорі, що ви зараз - ви яскрава!

Будь собою, завжди краще!

Як на мене не погано, але брюнеткою краще

Скріншот коментарів

Раніше Ганна Різатдінова підкорила "космічним" кадром в оригінальному образі.