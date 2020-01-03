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Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2020 - 17:32
Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка показала ефектний ретро-образ

Ганна Різатдінова підвела підсумки минулого року і вступила в нове десятиліття з новими амбітними планами і мріями. Новий Рік гімнастка зустріла за кордоном, де насолоджується теплом і сонцем. Спортсменка не забула і про подарунок для шанувальників – вона опублікувала кадри з ефектної фотосесії для видання Jetsetter і відомого у всьому світі ювелірного бренду. Ганна здивувала появою в ретро-образі з новим кольором волосся – гімнастка стала блондинкою.

Вона приміряла білосніжну перуку, вбралася в вечірню скуню з люрексом і позувала перед об'єктивом фотографа в компанії своїх колишніх конкурентів по шоу Танці з зірками 2019 – Володимира Остапчука та Людмили Барбір.

Фотосет в стилі 80-х був тематичним – зірки перетворилися на героїв легендарного серіалу того часу "Династія".

Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Отже, признавайтесь, хто пам'ятає культовий серіал "Династія"? Як вам образи?" - поцікавилася спортсменка.

Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Ганна Різатдінова, Вова Остапчук Людмила Барбір (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

На пост Риізатдінової відгукнулася Оля Полякова. "Нікого не впізнаю", - чесно зізналася співачка. "Неважливо. Головне, що всі красиві", - відповіла Ганна.

Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Скриншт коментарів

Схоже, Ганна всерйоз задумалася над зміною кольору волосся і вирішила звернутися за порадою до підписників. "Як думаєте, личить мені блонд?" - написала вона.

Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Думки шанувальників розділилися - одним сподобався образ блондинки, інші вважали звичнийлук більш яскравим.

  • Ви сама красива і вражаюча
  • Анна, блонд вам дуже йде
  • Супер
  • Класний образ!
  • А тобі йде
  • Дуже ніжно..... Блондинкою вам підходить більше
  • Ніжний Ангел!
  • Вау, гарно
  • Мені подобається більше блондинка... Не знаю чому. Якось незвично!
  • На мій смак, в тому кольорі, що ви зараз - ви яскрава!
  • Будь собою, завжди краще!
  • Як на мене не погано, але брюнеткою краще

Скріншот коментарів

Раніше Ганна Різатдінова підкорила "космічним" кадром в оригінальному образі.

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