ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вищий пілотаж: Анна Різатдінова у топі викликала захват складними позами з йоги

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2020 - 21:37
Вищий пілотаж: Анна Різатдінова у топі викликала захват складними позами з йоги
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Зірка "Танців з зірками" показала найпопулярніші пози для занять йогою

Ганна Різатдінова похвалилася перед шанувальниками сталевим пресом і показала, як починається її недільний ранок. Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram свої улюблені пози для занять йогою. Вона зарядила шанувальників потужною мотивацією, адже спортивний дух і цілеспрямованість у гімнастки в крові.

Суперфіналістка "Танців з зірками 2019" поділилася знімками в топі і показала свій ідеальний прес, а також показала улюблені пози йоги.

Шанувальники стали захоплюватися зовнішнім виглядом і фізичною формою гімнастки:

  • Я свій сьогодні з танців почала.
  • У нас з ранку і до вечора одна художня гімнастика. Донька займається і, навіть сидячи на шпагаті, може читати букварик.
  • Також тільки зі спорту починаю ранок.
  • Ганнуся, а хто вас фотографує в таку рань і вихідний день?))
  • Молодчинка.
  • Розумничка, як красиво.
  • Стійка на голові - вищий пілотаж!!!!

    Скріншоти (instagram.com/anna_rizatdinova)

    Нагадаємо, що Ганна Різатдінова знялася в ефектній тематичній фотосесії і перетворилася в кіно-діву з 80-х.

    Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами Почала з чистого аркуша: Ганна Різатдінова розповіла, чим їй запам'ятався 2019 рік
    Новини України Анна Ризатдинова
    Styler
    On Top
    Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
    Пропустити Погоджуюся