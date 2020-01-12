Вищий пілотаж: Анна Різатдінова у топі викликала захват складними позами з йоги

Зірка "Танців з зірками" показала найпопулярніші пози для занять йогою
Ганна Різатдінова похвалилася перед шанувальниками сталевим пресом і показала, як починається її недільний ранок. Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram свої улюблені пози для занять йогою. Вона зарядила шанувальників потужною мотивацією, адже спортивний дух і цілеспрямованість у гімнастки в крові.
Суперфіналістка "Танців з зірками 2019" поділилася знімками в топі і показала свій ідеальний прес, а також показала улюблені пози йоги.
Шанувальники стали захоплюватися зовнішнім виглядом і фізичною формою гімнастки:
Скріншоти (instagram.com/anna_rizatdinova)
Нагадаємо, що Ганна Різатдінова знялася в ефектній тематичній фотосесії і перетворилася в кіно-діву з 80-х.