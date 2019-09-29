Ефектна Віка з НеАнгелів в сітчастому топі засвітила груди

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка показала сталевий прес

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели нещодавно повернулася після відпочинку на екзотичних Мальдівах. Співачка невтомно радувала шанувальників мальовничими фото в бікіні на тлі приголомшливих місцевих пейзажів. Але, повернувшись до Києва, вона одразу ж поринула в холодну осінь і приступила до улюбленої роботи. Так, на сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому демонструє не тільки яскравий макіяж, але і пікантне вбрання.

Віка постала перед шанувальниками у світлому піджаку, під яким виднівся стилный сітчастий топ, щедро прикрашений камінням, під ним легко можна було розглянути білизну співачки. Вона також засвітила на камеру ідеально плоский животик.

Макіяж виконавиці був яскравим і ефектним з акцентом на очі. На відео стиліст поправляв високу зачіску зірки і фіксував її лаком.

"Добрий день, мої мотивуючі неангелочки ! Справа в тому, що наш мозок за час відпустки знижує швидкість своєї роботи майже на 25%! Знаю, що ви мене можете добре налаштувати на початку робочого дня! Дайте мені старт! Люблю Вас!" - поділилася цікавим фактом Віка.

"Я ще той кадр!" - з гумором прокоментувала свій лук співачка.

Підписники артистки прийшли в захват від її яскравого образу і життєрадісності в кадрі.

Зірка

Красуня, ти супер!

Красивий і стильний лук

Пам'ятаю далекі мої 2000, ви приїжджали до Одеси і були такою ж запальною і позитивною дівчиною. Нічого не змінилося, успіхів вам

Богиня

Наш улюблений кадр. Красоточка, розумничка, обожнюю

Вікулька, ти у нас неймовірно талановита і красива

Я згадую свій улюблений кліп Твоя.... Ти там така шикарна... Не змінилася, стала ще шикарнішою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Віка Смеюха з НеАнгелів показала апетитні сідниці на гарячому пляжному знімку.