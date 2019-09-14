Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках

Співачка продовжує тішити фанатів гарячими кадрами з Мальдів
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели влаштувала собі по-справжньому райський відпочинок на екзотичних Мальдівських островах. Засмагла красуня робить багато яскравих знімків, які із задоволенням демонструє в мережі, захоплюючи розкішною фігурою в бікіні. До речі, купальників вона захопила туди цілу колекцію і кожен день показує новий жаркий образ. Цього разу артистка влаштувала провокаційну фотосесію на гойдалках.
Віка позувала в синьому бікіні і сонцезахисних окулярах, приймаючи спокусливі пози на гойдалках, розташованих прямо в океані над водою. Сексапільна красуня показала своє розкішне тіло з усіх ракурсів, захоплюючи довгими ногами і витонченою талією.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Крайній кадр вона зробила вже на березі на тлі тих самих гойдалок.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Крім жарких знімків, співачка також ділиться цікавими фактами про Мальдіви.
"Продовжимо екскурс по дивацтв мальдівців. На Мальдівах не прийнято відзначати день народження. За традицією, в цей день місцеві жителі намагаються якомога більше працювати. Коли я дізналася про цей факт, зрозуміла що я майже мальдівець, бо дуже часто проводжу на сцені або на зйомках 13 грудня. Любите відзначати свій день народження? Або ви в душі "житель Мальдів"?" - розповіла Смеюха.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловери виконавиці невтомно захоплюються її приголомшливою фігурою, а також неймовірно мальовничими краєвидами, на тлі яких вона знімається.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, що Вікторія з НеАнгелів повеселила мережу ефектною фотосесією з кумедним надувним єдинорогом.
Також Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала визнанням і розповіла про день, який вона запам'ятає на все життя. Ну і новий купальник заодно показала!