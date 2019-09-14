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Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.09.2019 - 18:33
Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка продовжує тішити фанатів гарячими кадрами з Мальдів

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели влаштувала собі по-справжньому райський відпочинок на екзотичних Мальдівських островах. Засмагла красуня робить багато яскравих знімків, які із задоволенням демонструє в мережі, захоплюючи розкішною фігурою в бікіні. До речі, купальників вона захопила туди цілу колекцію і кожен день показує новий жаркий образ. Цього разу артистка влаштувала провокаційну фотосесію на гойдалках.

Віка позувала в синьому бікіні і сонцезахисних окулярах, приймаючи спокусливі пози на гойдалках, розташованих прямо в океані над водою. Сексапільна красуня показала своє розкішне тіло з усіх ракурсів, захоплюючи довгими ногами і витонченою талією.

Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Крайній кадр вона зробила вже на березі на тлі тих самих гойдалок.

Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Крім жарких знімків, співачка також ділиться цікавими фактами про Мальдіви.

"Продовжимо екскурс по дивацтв мальдівців. На Мальдівах не прийнято відзначати день народження. За традицією, в цей день місцеві жителі намагаються якомога більше працювати. Коли я дізналася про цей факт, зрозуміла що я майже мальдівець, бо дуже часто проводжу на сцені або на зйомках 13 грудня. Любите відзначати свій день народження? Або ви в душі "житель Мальдів"?" - розповіла Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери виконавиці невтомно захоплюються її приголомшливою фігурою, а також неймовірно мальовничими краєвидами, на тлі яких вона знімається.

  • Це просто нереально гарне місце!!! Дуже сподіваюся, що і сама коли-небудь зможу своїми очима таке побачити!
  • Крутяковые гойдалки...Як завжди ідеально прекрасна. День народження на початку літа обов'язковий похід на природу...
  • Шикарно!!
  • Класно коли на животі ні грама жиру
  • Шалено красива
  • Красуня наша!!!!
  • краса то яка! Викуля, Ви просто Богиня краси
  • Вау!
  • Круті фотки! І ві Бомбезна!
  • Кайф яка ж ви прекрасна))))

Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Вікторія з НеАнгелів повеселила мережу ефектною фотосесією з кумедним надувним єдинорогом.

Також Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала визнанням і розповіла про день, який вона запам'ятає на все життя. Ну і новий купальник заодно показала!

"Залишиться на все життя": Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром
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