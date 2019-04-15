ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Сексі діва": спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 15:03
"Сексі діва": спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Прихильники залишилися в захваті від "гарячого" фото співачки

Поки весна не радує гарною погодою, багато хто з нетерпінням чекають тепла і літа. У їх числі і українська співачка Злата Огнєвіч, яка з ностальгією згадала про спекотні днинки на своїй сторінці в Instagram.

Артистка поділилася "гарячим" літнім фото, на якому вона зображена в злитному жовтому купальнику в томній позі. На плечі знаменитість накинула джинсову куртку.

"Зізнайтеся, хто вже хоче літа? З його миттєвими дощами і квітами? Літа, де можна влаштовувати вечірки з друзями до самого ранку і зустрічати схід сонця босоніж? Я так люблю літо, воно нагадує мені перше кохання і лагідне море, яке виблискує тисячами вогників уночі... Тож, літо, ти вже зрозуміло, я чекаю саме на Тебе", - поділилася Злата.

&quot;Сексі діва&quot;: спекотна Злата Огневич показала, як чекає літаФото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Користувачі мережі зізналися, що теж дуже чекають приходу літнього сезону, а також захоплювалися красою і сексуальністю співачки.

  • "Ти просто чарівна"
  • "Красунечка"
  • "Ой, Злата) Яка Ви красива)"
  • "Сексі манюння. Цьому цьому"
  • "Неймовірна красуня!"
  • "Яка ж Ви .. ніжна, солодка, сексуальна, гаряча, магічна БОГИНЯ ..."
  • "Літо чекає на Злату. Ми чекаємо літа, а літо теж чекає усіх нас. Літо дарує нам тепло, а ми йому - наш літній настрій"
  • "Класне фото"
  • "Я вже хочу літа і тепла"
  • "Мулатка - шоколадка =)"
  • "Сексі діва"
  • "Якщо літо виглядає саме так, то безумовно! Злато, світлина неймовірно гарна"

Нагадаємо, ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу.

До речі, раніше Злата Огневич показала, як вміє веселитися. Вона станцювала запальний тверк в піжамі в компанії телеведучої Надії Матвєєвої.

Погляд не відвести: Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні "Рожевий ніс, неслухняне волосся": Наталія Могилевська показала себе без макіяжу
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України певецЗлата Огнєвіч
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся