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Ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу

Lite » Мода 31.03.2019 - 16:21
Ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка позувала в ніжно-блакитному вбранні

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно заінтригувала фанів фото в царській садибі, поділилася в мережі своїм новим досягненням - вона дала інтерв'ю і знялася для обкладинки журналу Ukrainian people, який виходить в Чикаго (США). Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Злата позувала в атласній сукні ніжно-блакитного кольору з відкритими плечима, яка підкреслила її пишні груди. Волосся вона перекинула на одне плече, а образ доповнила масивними сережками.

Співачка також повідомила шанувальникам ще одну приємну новину.

"Шукайте нове інтерв'ю у квітневому номері чикагського журналу@ukrainian_people_magazine. А також, приємна новина: влітку матиму гастролі у США та Канади! Про це і багато іншого Ви дізнаєтесь з мого інтерв'ю. Доречі, як Вам обкладинка?" - написала Огневич.

Ефектна Злата Огневич прикрасила обкладинку американського журналу

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники наввипередки вітають виконавицю і захоплюються її красою.

"У сенсі, як? Ти сумніваєшся? Дівчина, яка апріорі прикрашає будь топовий журнал своєю красою? Дівчина з красивими руками, прекрасними рисами обличчя, ...очі, губи, шкіра...? Фігура! Та при такій зовнішності у всіх галереях світу повинні бути твої портрети!";

"Ой, Злата!!ЯКА ви красива!!!!";

"Гарна очей не відвести";

"Вітаю!";

"Завдяки таким людям, як Ви, цей світ не руйнується і не гине, адже Ви — дивовижна людина, в якій все прекрасно, яка здатна однією лише своєю посмішкою, одним лише своїм добрим словом, подарувати радість всім навколо, теплу надію, відраду";

"Просто. Красуня";

"Гарна обкладинка";

"Круто! Обкладинка - супер. Ще й погода сонячна!";

"Ох, яка кльова)";

"Це дуже вишукано! Ще й неабиякий посил...Зазвичай,цим жестом натякають ,що вже годину збиратись на шашличок...";

"Красунечка", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич схвилювала мережу відвертим декольте.

До речі, раніше Злата Огневич показала, як вміє веселитися. Вона станцювала запальний тверк в піжамі в компанії телеведучої Надії Матвєєвої.

Ось це фігура: 48-річна Клаудія Шиффер з'явилася на обкладинці китайського Vogue Кокетлива Каменських в міні-сукні спокусила відвертим образом
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