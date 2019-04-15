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"Секси дива": знойная Злата Огневич показала, как ждет лета

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2019 - 15:03
"Секси дива": знойная Злата Огневич показала, как ждет лета
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Поклонники остались в восторге от "горячего" фото певицы

Пока весна не радует хорошей погодой, многие с нетерпением ждут тепла и лета. В их числе и украинская певица Злата Огневич, которая с ностальгией вспомнила о жарких деньках на своей странице в Instagram.

Артистка поделилась "горячим" летним фото, на котором она запечатлена в слитном желтом купальнике в томной позе. На плечи знаменитость набросила джинсовую куртку.

"Зізнайтеся, хто вже хоче літа? З його миттєвими дощами і квітами? Літа, де можна влаштовувати вечірки з друзями до самого ранку і зустрічати схід сонця босоніж? Я так люблю літо, воно нагадує мені перше кохання і лагідне море, яке виблискує тисячами вогників уночі... Тож, літо, ти вже зрозуміло, я чекаю саме на Тебе", - поделилась Злата.

&quot;Секси дива&quot;: знойная Злата Огневич показала, как ждет летаФото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Пользователи сети признались, что тоже очень ждут прихода летнего сезона, а также восхитились красотой и сексуальностью певицы.

  • "Ти просто чарівна"
  • "Красунечка"
  • "Ой, Злата) Какая Вы красивая)"
  • "Сексі манюння. Цьом цьом"
  • "Неймовірна красуня!"
  • "Яка ж Ви .. ніжна, солодка, сексуальна, гаряча, магічна ...БОГИНЯ"
  • "Літо чекає на Злату. Ми чекаємо літа, а літо теж чекає усіх нас. Літо дарує нам тепло, а ми йому - наш літній настрій"
  • "Класне фото"
  • "Я вже хочу літа і тепла"
  • "Мулатка - шоколадка =)"
  • "Секси дива"
  • "Якщо літо виглядає саме так, то безумовно! Злато, світлина неймовірно гарна"

Напомним, эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала.

Кстати, ранее Злата Огневич показала, как умеет веселиться. Она станцевала зажигательный тверк в пижаме в компании телеведущей Надежды Матвеевой.

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