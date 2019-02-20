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Тверк в піжамі: Злата Огнєвич повеселила мережу кумедним відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2019 - 14:18
Тверк в піжамі: Злата Огнєвич повеселила мережу кумедним відео
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка разом з ведучою Надією Матвєєвою показала запальний танець

Співачка Злата Огнєвич не дає своїм шанувальникам сумувати - то вона заінтригувала всіх знімком у весільній сукні, а тепер артистка поділилася відео з запальними танцями. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала забавний ролик, в якому разом з телеведучою Надією Матвєєвою танцює тверк.

При цьому обидві знамениости одягнені в піжами - Злата хизується в модному кораловому кольорі, а Надія віддала перевагу рожевому. На ногах у обох зручні домашні капці.

"Хто дивився наше ранкове інтерв'ю з @nadezhda_matveeva_nadya? Тверк у піжамах. Зізнайтесь, такого Ви ще не бачили", - написала Огнєвич під відео.

"Як дві курочки... Нє, ну ти добре, а я-то...Ну і що, що смішно?" - говорить в кадрі Матвєєва.

Відео: (instagram.com/zlata.ognevich)

Шанувальники оцінили спроби артисток виконати тверк і подякували за позитив.

"Дуже круто";

"Неймовірно гарне та таке теплі інтерв'ю @zlata.ognevich. Така мила та сонячна!";

"Позитивчик з ранку";

"Прикольно у вас виходить)";

"Трошки підзарядки з ранку, Молодці!!!";

"Клас ! Красиво і сексуально";

"Боже, Злата ви чудові";

"Виявляється Злата не тільки захоплюється балетом, але і тверком", - пишуть підписники співачки.

Нагадаємо, Злата Огневич назвала 5 простих правил, які зроблять ваше життя краще.

Також до цього Огневич розповіла про відпочинок на Балі, назвавши острів "країною магічних духів і незабутньою природи".

Злата Огнеєвіч назвала 5 простих правил, які зроблять ваше життя краще "Довго чекала": Огнєвич заінтригувала фанів фото у весільній сукні
Новини України певецЗлата Огнєвічтанец
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