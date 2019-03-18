Така сонячна: Злата Огневич схвилювала мережу відвертим декольте

Шанувальники засипали співачку компліментами
Співачка Злата Огневич любить дивувати і інтригувати своїх шанувальників. Не встигли вірні фани обговорити яскраве фото артистки у весільній сукні в царській садибі, як вона порадувала їх новими кадрами. Так, співачка опублікувала у своєму Instagram ефектне фото в стильному вбранні.
На знімку Злата спокушає пікантним декольте у джинсовому аутфіті. Образ доповнюють великі сережки, а сама артистка щасливо посміхається на камеру.
"Всім гарного дня! Скучила за нашими зустрічами, працюємо над містами для мого всеукраїнського туру, слідкуйте за анонсами", - порадувала Огневич шанувальників своєї творчості.
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Фолловери засипали співачку компліментами щодо її стильного образу, а також навперебій звуть приїхати з концертом у своє місто.
"Яка гарна, дякую, і тобі гарного дня і вдалого початку нового тижня! Дуже чекаю, сподіваюся, Київ теж буде в цьому списку. Ну, або Львів";
"Злата, Дякую за творчість! Слухаю Ваші пісні і відразу настрій піднімається. Ви дуже талановита! Творчих успіхів, Міцного здоров'я і величезної любові Вам бажаю!!! Красуня Нереальна!";
"Не принцеса! Королева";
"Неймовірно гарне фото. Така гарна та сонячна! Чекаю з нетерпінням на концерти! Теж скучила!";
"Хай живе Злата - завжди юна, світла та сонячна! Поїду на ваш концерт хоч на край світу! Ви неймовірна красуня!";
"Ви-наше золото, сяйте вогненно";
"Дякую, взаємно! Від такої усмішки як у вас буде кожен день хороший =)";
"Шикарний вигляд))";
"Мила і чарівна!!! Бажаю гарної тижня! Удачі та успіхів!" - пишуть передплатники
Нагадаємо, раніше Злата Огневич показала, як вміє веселитися. Вона станцювала запальний тверк в піжамі в компанії телеведучої Надії Матвєєвої.
Ми також повідомляли, що Злата Огневич в трендовому образі прогулялася по Берліну без макіяжу.