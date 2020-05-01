Сексі-кавуни і огірочок: Потап потішив фанів архівним фото з Настею Каменських

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

1 травня виповнилося 14 років з дня заснування групи та дуету Потап і Настя

Настя Каменських і Потап і на карантині не дають собі розслабитися - зіркова парочка займається спортом і залучає до цього шанувальників, влаштовуючи тренування онлайн. Крім того, вони примудряються випускати нові треки і навіть міні-кліпи, а співачка влаштувала справжній мотиваційний марафон, в рамках якого ділиться корисними порадами по харчуванню, догляду за собою, прийняттю себе і багато чому іншому. 1 травня - важлива дата в їхньому житті, адже саме в цей день з'явився улюблений мільйонами дует "Потап і Настя" 14 років тому!

В честь свята Потап неабияк потішив фанатів - репер опублікував у своєму Instagram смішний архівний знімок з колегою по дуету, а нині і законною дружиною. На фото артисти відображені в кумедних костюмах - Настя в сукні з принтом у вигляді кавунів в районі грудей, а Потап в толстовці з капюшоном, прикрашеній зображенням огірків. Ці ж овочі прироблені до капюшону і грайливо стирчать на його голові, неначе кокошник.

"Кожен рік в цей день ми відзначаємо день народження групи та дуету Потап і Настя!!! 14 років!! Саме цей дует поклав початок ВСЬОМУ, що ви чуєте і бачите від нас досі!! Дякую і вітаю", - підписав веселий кадр продюсер.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловери залишилися в захваті від такого барвистого фото і засипали артистів привітаннями і зізнаннями в коханні.

Крутыеее

Шкода,що групи більше немає !!!

Вітаю!

Ви кращі, хотілося б почути вас знову разом)

Хлопці, ви найкращі! Люблю вас!

Перший кокошник придумала не Полякова,а Потап

спасибі за щасливе дитинство

Завжди в наших серцях,14 РОКІВ

Огірочок хахвхв

Як час летить

Обожнюю вас

Класні у Насті кавуни

Наші улюблені Агурчики і Арбузики

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап і Каменських вразили ексклюзивним "домашнім" бекстейджем з Голосу країни-10.