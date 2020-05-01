Секси-арбузы и огурчик: Потап повеселил фанов архивным фото с Настей Каменских

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

1 мая исполнилось 14 лет с дня основания группы и дуэта Потап и Настя

Настя Каменских и Потап и на карантине не дают себе расслабиться - звездная парочка занимается спортом и привлекает к этому поклонников, устраивая тренировки онлайн. Кроме того, они умудряются выпускать новые треки и даже мини-клипы, а певица устроила настоящий мотивационный марафон, в рамках которого делится полезными советами по питанию, уходу за собой, принятию себя и многом другом. 1 мая - важная дата в их жизни, ведь именно в этот день появился любимый миллионами дуэт "Потап и Настя" 14 лет назад!

В честь праздника Потап изрядно повеселил фанатов - рэпер опубликовал в своем Instagram смешной архивный снимок с коллегой по дуэту, а нынче и законной женой. На фото артисты запечатлены в забавных костюмах - Настя в платье с принтом в виде арбузов в районе груди, а Потап в толстовке с капюшоном, украшенной изображением огурцов. Эти же овощи приделаны к капюшону и игриво торчат на его голове, будто кокошник.

"Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта Потап и Настя!!! 14 лет!! Именно этот дуэт положил начало ВСЕМУ, что вы слышите и видите от нас до сих пор!! Спасибо и поздравляю", - подписал веселый кадр продюсер.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловеры остались в восторге от такого красочного фото и засыпали артистов поздравлениями и признаниями в любви.

Крутыеее

Жаль,что группы больше нет !!!

Поздравляю!

Вы лучшие, хотелось бы услышать вас снова вместе)

Ребята, вы лучшие! Люблю вас!

Первый кокошник придумала не Полякова,а Потап

спасибо за счастливое детство

Всегда в наших сердцах,14 ЛЕТ

Огурчик хахвхв

Как время летит

Обожаю вас

Классные у Насти арбузы

Наши любимые Агурчики и Арбузики

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10.