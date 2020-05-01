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Секси-арбузы и огурчик: Потап повеселил фанов архивным фото с Настей Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2020 - 15:17
Секси-арбузы и огурчик: Потап повеселил фанов архивным фото с Настей Каменских
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

1 мая исполнилось 14 лет с дня основания группы и дуэта Потап и Настя

Настя Каменских и Потап и на карантине не дают себе расслабиться - звездная парочка занимается спортом и привлекает к этому поклонников, устраивая тренировки онлайн. Кроме того, они умудряются выпускать новые треки и даже мини-клипы, а певица устроила настоящий мотивационный марафон, в рамках которого делится полезными советами по питанию, уходу за собой, принятию себя и многом другом. 1 мая - важная дата в их жизни, ведь именно в этот день появился любимый миллионами дуэт "Потап и Настя" 14 лет назад!

В честь праздника Потап изрядно повеселил фанатов - рэпер опубликовал в своем Instagram смешной архивный снимок с коллегой по дуэту, а нынче и законной женой. На фото артисты запечатлены в забавных костюмах - Настя в платье с принтом в виде арбузов в районе груди, а Потап в толстовке с капюшоном, украшенной изображением огурцов. Эти же овощи приделаны к капюшону и игриво торчат на его голове, будто кокошник.

"Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта Потап и Настя!!! 14 лет!! Именно этот дуэт положил начало ВСЕМУ, что вы слышите и видите от нас до сих пор!! Спасибо и поздравляю", - подписал веселый кадр продюсер.

Секси-арбузы и огурчик: Потап повеселил фанов архивным фото с Настей Каменских

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловеры остались в восторге от такого красочного фото и засыпали артистов поздравлениями и признаниями в любви.

  • Крутыеее
  • Жаль,что группы больше нет !!!
  • Поздравляю!
  • Вы лучшие, хотелось бы услышать вас снова вместе)
  • Ребята, вы лучшие! Люблю вас!
  • Первый кокошник придумала не Полякова,а Потап
  • спасибо за счастливое детство
  • Всегда в наших сердцах,14 ЛЕТ
  • Огурчик хахвхв
  • Как время летит
  • Обожаю вас
  • Классные у Насти арбузы
  • Наши любимые Агурчики и Арбузики

Секси-арбузы и огурчик: Потап повеселил фанов архивным фото с Настей Каменских

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10.

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