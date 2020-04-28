Круті! Потап і Каменських вразили ексклюзивним "домашнім" бэкстейджем з Голосу країни-10

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Співачка попросила прихильників поділиться думкою про суперфінал Голосу країни-10

Потап і Настя Каменських вперше в юбилейному сезоні шоу Голос країни зайняли подвійне тренерське крісло і до кінця боролися за перемогу в проекті. Але завдяки високотехнологічному підходу до суперфіналу, він вийшов яскравим і незвичайним, адже тренери, ведучі і навіть учасники вели пряме включення з дому. Після оголошення переможця, Потап поділився враженням від підсумків проекту, а тепер Настя вирішила поцікавитися думкою шанувальників, чи сподобався їм суперфінал. Також співачка показала эексклюзивні кадраи "домашнього" бекстейджу.

На фото і коротких відео Потап і Настя показали, як насправді виглядали декорації, а зіркою домашніх зйомок стала улюблениця пари – собачка Мімі, якій також знайшлося місце в кадрі.

"Ділюся з вами фотографіями з бекстейджа фіналу Голосу країни. А ви діліться своїми враженнями від суперфіналу в коментарях нижче. Цікаво почитати вас", - написала Настя, спровокувавши палкі суперечки в мережі.

Не всі шанувальники проекту і зіркової пари залишилися в захваті від підсумків вокального шоу, але крім своєї думки, подписчки співачки залишали ще й компліменти для пари зікових тренерів.

Ви кращі

Емоцій багато, з точки шоу і трансляції все відмінно, але після оголошення переможця буде складно наступний сезон Голосу дивитися

Дуже сильно засмутилася, що ви не перемогли. Ви чудова пара і супер тренери! Удачі! Спасибі величезне за вашу творчість!

Настя супер красива!

Олексій і Настя для мене найкращі! У Вас були сильні вокалісти! Фінал не дуже сподобався, мабудь із-за того, що все проходило онлайн... Але мене мало хто вразив

Ви класні

Настя найкрасивіша

Мімі була зіркою ефіру

Круті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських навчила, як прийняти і полюбити себе.