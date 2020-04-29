Вилитий Брюс Вілліс: Потап похвалився підкачаним торсом на пікантному фото

Репер показав, як займається спортом на свіжому повітрі
Репер та продюсер Потап після весілля з Настею Каменських помітно схуд і погарнішав - вся справа в тому, що співачка і сама скинула зайву вагу і з тих пір підтримує струнку фігуру. Виконавиця намагається правильно харчуватися і регулярно займатися спортом, до чого привчила і коханого чоловіка. На карантині пара влаштовує домашні тренування, не забуваючи і про музику - так, артист презентував нове веселе відео "Вдома", а зняла і змонтувала його Настя.
Потап вирішив нагадати прихильникам, що він не забуває про спорт і тренування, а заодно і похвалитися результатами. У своєму Instagram репер поділився ефектним селфи, на якому він зображений з голим торсом на тлі басейну.
Олексій (справжнє ім'я артиста, - прим. ред.) з серйозним виглядом стискає кулак, а на задньому плані видно фітнес-килимок, що лежить біля бортика басейну.
"40 хвилин тренування біля басейну", - підписав кадр Потап.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Шанувальники продюсера оцінили його спортивну форму і залишили багато позитивних відгуків. Деякі зазначили, що на цьому фото він дуже схожий на голлівудського актора Брюса Вілліса, зустрічаються також і порівняння з актором з фільмів для дорослих.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, Потап і Каменських вразили ексклюзивним "домашнім" бекстейджем з Голосу країни-10.