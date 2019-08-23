Сексапільна Тіна Кароль спокушає молодих красенів у новому кліпі "Вабити"

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка останні дні розбурхувала уяву шанувальників, публікуючи в мережі гарячі кадри зі своєї нової відеороботи на пісню "Вабити", нарешті презентувала довгоочікуваний кліп. Ролик був опублікований на офіційному Youtube-каналі виконавиці і за кілька годин набрав понад 260 тисяч переглядів.

Відзначимо, що в новому кліпі Тіна стала справжньою спокусницею - сексуальною, кокетливою і променистою, а також трохи грайливою. Такою ми її давно не бачили!

У відвертому купальнику, короткому боді або зворушливій сукні з принтом вишеньок співачка з легкістю поєднує сексуальність, веселощі та хороший настрій. При цьому Кароль дає нам зрозуміти, що це всього лише fun, ще одна грань її яскравого характеру.

Відео: Тіна Кароль - Вабити (youtube.com/TinaKarol)

За сюжетом кліпу два працівника, роль яких дісталася талановитим танцюристам Josh Killacky і Tim Milgram, домагаються уваги своєї сексуальної господині Тіни. Та ж купається в басейні, млосно засмагає, займається спортом і запалює на танцполі в клубі разом з обома красенями.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Чи вдалося їм підкорити серце сексапільної красуні чи це залишиться лише їх таємною фантазією - дивіться у кліпі Тіни Кароль "Вабити"!

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки залишилися в захваті від яскравого кліпу і засипали Тіну компліментами в коментарях.

Давно Тіночка не була такою прикольною. Така життєрадісна і безтурботна в цьому кліпі

Кліп дуже класний і крутій. Тіна Кароль, як завжди магічна

Тін, ми чекаємо інформацію, про те, кому присвячений цей кліп

ЦЕ ШЕДЕВР, ТІНА ГРИГОРІВНА, ЧОМУ ТАК ЖАРКО? НЕЙМОВІРНА, ВООБЩЕМ ЯК ЗАВЖДИ. Кліп бомба

Хм.. Це щось новеньке і свіженьке. Грайлива Тіна, те що треба!! Неможливо всидіти на місці під таку музику!

Тинка, це вогонь. Незвично тебе бачити ,але мені подобається. Бомба, нереально

Стільки емоцій на обличчі у Тіни, зуміти ще так треба!!!!

Просто неймовірно. такий класний, чарівний і енергійний кліп, вже 5 раз переглянула

Мабуть така Кароль мені подобається більше) Кліп прикольний

Зовсім легкий, піднімає настрій і сонячний.. Beautiful !

Я в захваті, настрій танцювальне! Тіна запалила

Це ж просто пишність на яке можна дивитися вічно)) Яскраво, гармонійно і дууже гарно) Просто бомба! ГОЛОВНИЙ ХІТ ЛІТА

Тіна, що ж Ви з нами творите? Це неймовірно модний, легка і літня пісня! Радуйте нас своєю творчістю частіше і дуже хочеться більше таких класних пісень!

З якою радістю Тіна вліпила сиром в обличчя

Скріншот коментарів (youtube.com/TinaKarol)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила мережу кумедним відео з 10-річним сином Веніаміном, в якому хлопчик підтримує маму перед виходом кліпу Вабити і заодно її вчить англійської мови.

Раніше Тіна Кароль розповіла, які таланти перейшли її 10-річному сину Веніаміну від померлого батька Євгенія Огіра. За її словами, у хлопчика відмінні здібності до математики.