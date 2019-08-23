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Сексапільна Тіна Кароль спокушає молодих красенів у новому кліпі "Вабити"

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Співачка похвалилася витонченою фігурою у відвертих образах

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка останні дні розбурхувала уяву шанувальників, публікуючи в мережі гарячі кадри зі своєї нової відеороботи на пісню "Вабити", нарешті презентувала довгоочікуваний кліп. Ролик був опублікований на офіційному Youtube-каналі виконавиці і за кілька годин набрав понад 260 тисяч переглядів.

Відзначимо, що в новому кліпі Тіна стала справжньою спокусницею - сексуальною, кокетливою і променистою, а також трохи грайливою. Такою ми її давно не бачили!

У відвертому купальнику, короткому боді або зворушливій сукні з принтом вишеньок співачка з легкістю поєднує сексуальність, веселощі та хороший настрій. При цьому Кароль дає нам зрозуміти, що це всього лише fun, ще одна грань її яскравого характеру.

Відео: Тіна Кароль - Вабити (youtube.com/TinaKarol)

За сюжетом кліпу два працівника, роль яких дісталася талановитим танцюристам Josh Killacky і Tim Milgram, домагаються уваги своєї сексуальної господині Тіни. Та ж купається в басейні, млосно засмагає, займається спортом і запалює на танцполі в клубі разом з обома красенями.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Чи вдалося їм підкорити серце сексапільної красуні чи це залишиться лише їх таємною фантазією - дивіться у кліпі Тіни Кароль "Вабити"!

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки залишилися в захваті від яскравого кліпу і засипали Тіну компліментами в коментарях.

  • Давно Тіночка не була такою прикольною. Така життєрадісна і безтурботна в цьому кліпі
  • Кліп дуже класний і крутій. Тіна Кароль, як завжди магічна
  • Тін, ми чекаємо інформацію, про те, кому присвячений цей кліп
  • ЦЕ ШЕДЕВР, ТІНА ГРИГОРІВНА, ЧОМУ ТАК ЖАРКО? НЕЙМОВІРНА, ВООБЩЕМ ЯК ЗАВЖДИ. Кліп бомба
  • Хм.. Це щось новеньке і свіженьке. Грайлива Тіна, те що треба!! Неможливо всидіти на місці під таку музику!
  • Тинка, це вогонь. Незвично тебе бачити ,але мені подобається. Бомба, нереально
  • Стільки емоцій на обличчі у Тіни, зуміти ще так треба!!!!
  • Просто неймовірно. такий класний, чарівний і енергійний кліп, вже 5 раз переглянула
  • Мабуть така Кароль мені подобається більше) Кліп прикольний
  • Зовсім легкий, піднімає настрій і сонячний.. Beautiful !
  • Я в захваті, настрій танцювальне! Тіна запалила
  • Це ж просто пишність на яке можна дивитися вічно)) Яскраво, гармонійно і дууже гарно) Просто бомба! ГОЛОВНИЙ ХІТ ЛІТА
  • Тіна, що ж Ви з нами творите? Це неймовірно модний, легка і літня пісня! Радуйте нас своєю творчістю частіше і дуже хочеться більше таких класних пісень!
  • З якою радістю Тіна вліпила сиром в обличчя

Скріншот коментарів (youtube.com/TinaKarol)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила мережу кумедним відео з 10-річним сином Веніаміном, в якому хлопчик підтримує маму перед виходом кліпу Вабити і заодно її вчить англійської мови.

Раніше Тіна Кароль розповіла, які таланти перейшли її 10-річному сину Веніаміну від померлого батька Євгенія Огіра. За її словами, у хлопчика відмінні здібності до математики.

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