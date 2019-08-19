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"Розпалила вогонь": Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 13:26
"Розпалила вогонь": Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка продовжує підігрівати інтерес до свого нового кліпу

Шанувальники Тіни Кароль завмерли в нетерпінні - адже зовсім скоро має вийти новий кліп співачки на композицію під назвою "Бавити". Ну а поки вона саме цим і займається в мережі - манить і спокушає фанатів "жаркими" кадрами з відеороботи, яка обіцяє бути дуже відвертою.

На своїй сторінці в Instagram Тіна опублікувала ще пару гарячих фото зі зйомок, на яких продемонструвала свою ідеальну фігуру у всій красі. Адже артистка позувала в одному лише цілісному купальнику білого кольору. Зазначимо, що пікантний наряд оригінального крою, а ще однією цікавою деталлю є пояс, зав'язаний спереду.

Кароль відображена в красивому саду. На одному з фото вона ніжно гладить по щоці білосніжну скульптуру, стоячи боком до камери.

&quot;Розпалила вогонь&quot;: Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На ще одному кадрі виконавиця позує анфас, однак не дивиться в об'єктив, а задумливо кудись удалину, чуттєво відкривши губи.

&quot;Розпалила вогонь&quot;: Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Прем'єра кліпу "Вабити" відбудеться вже 22 серпня.

Розбурхані фанати скупали Тіну в лавині захоплених компліментів, відзначаючи, що вже просто не знають, як дожити до прем'єри відео.

  • Цей купальник безумовно був зшитий для тебе
  • Дівчина, ви виглядаєте на всі 18!!!
  • Яка худенька
  • Хочу стати цією скульптурою , щоб мене Тіна гладила по щічці
  • Секас
  • РОЗПАЛИЛА ПОЖЕЖУ В КВАРТИРІ
  • Тіна, в чому секрет такої ідеальної фігури і краси?
  • Тіна Григорівна, навіть не знаю що й казати, ВИ ПРОСТО БАВИТЕ-ВАБИТЕ
  • Так в принципі ти вже нас "вабиш" а що ще очікувати від кліпу??? Помремо так?
  • Це буде бомба
  • Вбиваєш
  • Красуня наша

&quot;Розпалила вогонь&quot;: Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику&quot;Розпалила вогонь&quot;: Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику

Скріншот комментариеа (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, яку літературу любить читати. За словами співачки, їй завжди подобалися надихаючі історії творчих особистостей, а формат книг вона обирає електронний.

Раніше Тіна Кароль вразила мережу відвертим чорно-білим фото без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажній кофтині, крізь яку виразно просвічуються соски.

Спокусниця: Тіна Кароль розохотила жаркими кадрами з нового кліпу "Цунамі збудження": Тіна Кароль здивувала відвертим фото без білизни
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