"Розпалила вогонь": Тіна Кароль спокушає ідеальною фігурою в купальнику

Співачка продовжує підігрівати інтерес до свого нового кліпу
Шанувальники Тіни Кароль завмерли в нетерпінні - адже зовсім скоро має вийти новий кліп співачки на композицію під назвою "Бавити". Ну а поки вона саме цим і займається в мережі - манить і спокушає фанатів "жаркими" кадрами з відеороботи, яка обіцяє бути дуже відвертою.
На своїй сторінці в Instagram Тіна опублікувала ще пару гарячих фото зі зйомок, на яких продемонструвала свою ідеальну фігуру у всій красі. Адже артистка позувала в одному лише цілісному купальнику білого кольору. Зазначимо, що пікантний наряд оригінального крою, а ще однією цікавою деталлю є пояс, зав'язаний спереду.
Кароль відображена в красивому саду. На одному з фото вона ніжно гладить по щоці білосніжну скульптуру, стоячи боком до камери.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
На ще одному кадрі виконавиця позує анфас, однак не дивиться в об'єктив, а задумливо кудись удалину, чуттєво відкривши губи.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Прем'єра кліпу "Вабити" відбудеться вже 22 серпня.
Розбурхані фанати скупали Тіну в лавині захоплених компліментів, відзначаючи, що вже просто не знають, як дожити до прем'єри відео.
Скріншот комментариеа (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, яку літературу любить читати. За словами співачки, їй завжди подобалися надихаючі історії творчих особистостей, а формат книг вона обирає електронний.
Раніше Тіна Кароль вразила мережу відвертим чорно-білим фото без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажній кофтині, крізь яку виразно просвічуються соски.