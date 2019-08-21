Тіна Кароль зізналася, які таланти перейшли її 10-річному синові від батька

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль також розповіла, як вони з Веніаміном проводять час разом

Тіна Кароль не часто розповідає шанувальникам про свого сина - 10-річного Веніаміна. Якось Кароль зворушила мережу танцем з підрослим синочком. Веніамін обіймає її за талію і міцніше до неї притискається! І ось, за лаштунками святкового концерту "З Днем народження, Україно!", який канал "Україна" покаже в цю суботу 24 серпня о 20:00, співачка розповіла трохи про сина, а також зізналася, хто став автором її відвертої фотосесії в Лос-Анджелесі.

Зірка зізналася, що влітку підписала новий контракт в Америці. І його подробиці артистка поки тримає в таємниці. А ось хто робив всі відверті фотографії, які викликали справжній фурор в мережі, зізналася.

"Це прихильниця. Так сталося, що дівчина підросла і стала професійним фотографом, її звуть Аліна і вона запропонувала мені зробити зйомку, я не відмовилася. Це все було дуже спонтанно, спасибі, що ви запитали", - дякує Кароль журналістам "Зіркового шляху".

Тіна Кароль під час відвертої пляжній фотосесії в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль поділилася з телеканалом "Україна" і особистим. Зокрема, розповіла, як вони з сином Веніаміном люблять проводити час разом.

"Веня звичайний хлопчик, як у кожній сім'ї, діти, хлопчики, онучок і т. д. Тобто він милий, добрий хлопчик, який підростає і далі вибере свою якусь професію, продовжувати творчу не думаю, і я дуже пишаюся своїм сином. Він, до речі, дуже добре мислить в математиці, краще, ніж мама", - каже Кароль і додала, що ці здібності передалися хлопчикові від батька.

Кароль з сином Веніаміном

Виступ Тіни Кароль та інших топових артистів України у масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі зможуть побачити вже в цю суботу 24 серпня о 20:00 в ефірі каналу "Україна"

Нагадаємо, раніше іна Кароль оголилася на камеру, викликавши фурор.