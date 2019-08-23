Сексапильная Тина Кароль соблазняет юных красавчиков в новом клипе "Вабити"

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая последние дни будоражила воображение поклонников, публикуя в сети горячие кадры из своей новой видеоработы на композицию "Вабити", наконец презентовала долгожданный клип. Ролик был опубликован на официальном Youtube-канале исполнительницы и за несколько часов набрал более 260 тысяч просмотров.

Отметим, что в новом клипе Тина предстала настоящей соблазнительницей - сексуальной, кокетливой и лучезарной, а также немного игривой. Такой мы ее давно не видели!

В откровенном купальнике, коротком боди или трогательном платьице с принтом вишенок певица с легкостью объединяет сексуальность, веселье и хорошее настроение. При этом Кароль дает нам понять, что это всего лишь fun, еще одна грань ее яркого характера.

Видео: Тина Кароль - Вабити (youtube.com/TinaKarol)

По сюжету клипа два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины. Та же купается в бассейне, томно загорает, занимается спортом и зажигает на танцполе в клубе вместе с обоими красавчиками.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Удалось ли им покорить сердце сексапильной красотки или это останется всего лишь их тайной фантазией - смотрите в клипе Тины Кароль "Вабити"!

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники артистки остались в восторге от яркого клипа и засыпали Тину комплиментами в комментариях.

Давно Тиночка не была такой прикольной. Такая жизнерадостная и беззаботная в этом клипе

Кліп дуже класний і крутий. Тина Кароль, як завжди магічна

Тин, мы ждём информацию, о том, кому посвящен этот клип

ЭТО ШЕДЕВР, ТИНА ГРИГОРЬЕВНА, ПОЧЕМУ ТАК ЖАРКО? НЕВЕРОЯТНА, ВООБЩЕМ КАК ВСЕГДА. Клип бомба

Хм.. Это что-то новенькое и свежее. Игривая Тина, то что нужно!! Невозможно усидеть на месте под такую музыку!

Тинка, это огонь. Непривычно тебя такой видеть ,но мне нравится. Бомба, нереально

Столько эмоций на лице у Тины, суметь ещё так надо!!!!

Просто невероятно. такой классный, волшебный и энергичный клип, уже 5 раз пересмотрела

Пожалуй такая Кароль мне нравиться больше) Клип прикольный

Совершенно лёгкий, поднимающий настроение и солнечный.. Beautiful !

Я в восторге, настроение танцевальное! Тина зажгла

Это же просто великолепие на которое можно смотреть вечно)) Ярко, гармонично и оочень красиво) Просто бомба! ГЛАВНЫЙ ХИТ ЛЕТА

Тина, что же Вы с нами творите? Это невероятно модная, лёгкая и летняя песня! Радуйте нас своим творчеством чаще и очень хочется больше таких классных песен!

С какой радостью Тина влепила сыром в лицо

Скриншот комментариев (youtube.com/TinaKarol)

Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыном Вениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.

Ранее Тина Кароль рассказала, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну Вениамину от умершего отца Евгения Огира. По ее словам, у мальчика отличные способности к математике.