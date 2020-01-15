Сексапільна русалка: Настя Каменських завела мережу жарким відео з басейну

Настя Каменських разом з Потапом релаксують під палким мексиканським сонцем і насолоджуються заслуженою відпусткою. Обов'язкова програма для них на відпочинку – спорт та пляж, а також розваги та прогулянки ввечері і активності на велосипедах. Артисти із задоволенням діляться фото і відео з Мексики, які з цікавістю вивчають їх шанувальники. Особливо до смаку багатотисячній армії фанів припадають гарячі кадри з Настею в головній ролі. Так, співачка опублікувала спекотне відео з басейну.

Зірка одягнена в купальник, розшитий паєтками. Настя вирішила обійтися без косметики. Примітно, що дівчина також показала підводну зйомку під час занурення в басейн з головою. Вона ефектно виринає з води й заклично дивиться в камеру.

"Pooltime. Вода, спорт, фрукти, позитивне мислення - мої обов'язкові складові відпустки. А у вас які?" - поцікавилася зірка.

Шанувальникам явно припало до смаку гаряче відео з співачкою в головній ролі, про що вони повідомили прямо під роликом.

Чарівно

Дуже круто

Ти кльова. Молодець

Жарко

Вона навіть без косметики пушка

Ви сексуальна дівчина, ви сексі

Яка ж ти красива

Сто разів переглянула. Шикарна!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що в Мексику також прилетіли на відпочинок колишня дружина Потапа Ірина Горова з дочкою Наталією і спільним сином екс-подружжя, 11-річним Андрієм. Репер провів незабутній час на пляжі з хлопчиком і разом з ним повеселився від душі.

Раніше гаряча Настя Каменських роздражнила мережу апетитними формами в бікіні під час зимових канікул в Мексиці з Потапом.