Сексапільна русалка: Настя Каменських завела мережу жарким відео з басейну

Співачка показала підводну зйомку
Настя Каменських разом з Потапом релаксують під палким мексиканським сонцем і насолоджуються заслуженою відпусткою. Обов'язкова програма для них на відпочинку – спорт та пляж, а також розваги та прогулянки ввечері і активності на велосипедах. Артисти із задоволенням діляться фото і відео з Мексики, які з цікавістю вивчають їх шанувальники. Особливо до смаку багатотисячній армії фанів припадають гарячі кадри з Настею в головній ролі. Так, співачка опублікувала спекотне відео з басейну.
Зірка одягнена в купальник, розшитий паєтками. Настя вирішила обійтися без косметики. Примітно, що дівчина також показала підводну зйомку під час занурення в басейн з головою. Вона ефектно виринає з води й заклично дивиться в камеру.
"Pooltime. Вода, спорт, фрукти, позитивне мислення - мої обов'язкові складові відпустки. А у вас які?" - поцікавилася зірка.
Шанувальникам явно припало до смаку гаряче відео з співачкою в головній ролі, про що вони повідомили прямо під роликом.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що в Мексику також прилетіли на відпочинок колишня дружина Потапа Ірина Горова з дочкою Наталією і спільним сином екс-подружжя, 11-річним Андрієм. Репер провів незабутній час на пляжі з хлопчиком і разом з ним повеселився від душі.
Раніше гаряча Настя Каменських роздражнила мережу апетитними формами в бікіні під час зимових канікул в Мексиці з Потапом.