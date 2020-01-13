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"Диво які гарні": Потап з сином зображують рятувальників на пляжі в Мексиці

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 12:31
"Диво які гарні": Потап з сином зображують рятувальників на пляжі в Мексиці
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Артист проводить час із сином у мексиканському Канкуні

Потап разом з коханою дружиною Настею Каменських насолоджується відпочинком в Мексиці, куди вони приїхали у відпустку вже вдруге, так їм сподобалася ця країна. Крім того, співачка просуває свою творчість на латиноамериканському ринку - і в неї чудово виходить! Щаслива парочка весело і активно проводить час в Тулумі, катаючись на велосипедах і релаксуючи на пляжі. Настя при цьому не втрачає можливості похвалитися підтягнутою фігурою у яскравих купальниках.

При цьому колишня дружина Потапа Ірина Горова разом із донькою від першого шлюбу Наталією та сином від репера Андрієм також зараз знаходиться в Мексиці - сімейство прилетіло на відпочинок в курортне місто Канкун. Схоже, продюсер вирішив скористатися можливістю провести трохи часу з сином і приїхав до них в Канкун, до якого з Тулума близько 130 кілометрів. На своїй сторінці в Instagram він поділився барвистим знімком з 11-річним Андрієм.

Тато і син відображені на пляжі в плавальних шортах. Вони прийняли однакову позу - ніби виглядають щось в океані, Потап при цьому тримає в руках рятувальний поплавок. Весела парочка зображує сцену з відомого кінофільму "Рятувальники Малібу", про що Олексій Потапенко сам повідомив у підписі до кадру.

"Рятувальники на службі", - написав продюсер.

Фото Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі тут же засипали Потапа своїми відгуками, відзначаючи, що Андрій просто копія свого зоряного батька. Фолловери також оцінили гумор і креативність продюсера.

  • Рятувальники малібу
  • Пляжний патруль?? А знімає Памелка???
  • Схожий на тата
  • Копія тата! Тільки з волоссям)))
  • Тов,тепер все ясно
  • Копія тата , так мило
  • Чудо як гарні!
  • Такі яскраві
  • Молодці, що разом
  • Засмаглі
  • А де Анастасія? Ми всі дуже сподіваємося, що вона разом з вами

&quot;Диво які гарні&quot;: Потап з сином зображують рятувальників на пляжі в Мексиці

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Тим часом екс-дружина артиста виклала спільне пляжне фото з дочкою все з того ж Канкуна.

Фото: Ірина та Наталія Горові в Канкуні (instagram.com/gorovaya_irina)

Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні на відпочинку в Мексиці.

Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні "Назавжди мій чоловік": ошатна Каменських заворожила щасливим фото з Потапом
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