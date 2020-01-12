Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні

Співачка поміркувала про силу жінки
Настя Каменських в Мексиці невтомно демонструє свої курортні луки і заводить шанувальники відвертими пляжними фото, адже співачка без сорому показує апетитні і підтягнуті форми на камеру. Так вона попросила фанів допомогти визначитися з найяскравішим образом із зібраних в одному ролику. Артистка з'явилася в різних аутфітах, які відображали її настрій. На останньому кадрі вона відображена в купальнику лаймового кольору. Цей знімок Настя вирішила показати в деталях і опублікувала спекотне пляжне фото в Instagram.
Зірка вибрала купальник, що складається з крихітного топа і трусиків-бікіні з високим вирізом. Настя позує без мейкапу. Вона супроводила гаряче фото міркуваннями про жіночу енергетику і внутрішню силу.
"Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям - це талант кожної жінки. Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це. Жінка від природи володіє надзвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати. І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Талант відчувати світ і оточуючих. Ми живемо у Всесвіті, яка наповнює енергією нас, а ми наповнюємо його. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і її розвиток навколо нас. Даруйте Всесвіту і кожній частинці посмішку, добро, радість, насолода, позитивну енергію", - поділилася філософськими роздумами Настя.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники достоинтву оцінили зовнішній вигляд Насті, а особливо детально вивчили її фігуру.
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Раніше Настя Каменських показала свій ошатний образ в оксамитовій накидці з трендовим макіяжем і засвітила в кадрі Потапа.