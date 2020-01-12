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Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2020 - 09:49
Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поміркувала про силу жінки

Настя Каменських в Мексиці невтомно демонструє свої курортні луки і заводить шанувальники відвертими пляжними фото, адже співачка без сорому показує апетитні і підтягнуті форми на камеру. Так вона попросила фанів допомогти визначитися з найяскравішим образом із зібраних в одному ролику. Артистка з'явилася в різних аутфітах, які відображали її настрій. На останньому кадрі вона відображена в купальнику лаймового кольору. Цей знімок Настя вирішила показати в деталях і опублікувала спекотне пляжне фото в Instagram.

Зірка вибрала купальник, що складається з крихітного топа і трусиків-бікіні з високим вирізом. Настя позує без мейкапу. Вона супроводила гаряче фото міркуваннями про жіночу енергетику і внутрішню силу.

"Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям - це талант кожної жінки. Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це. Жінка від природи володіє надзвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати. І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Талант відчувати світ і оточуючих. Ми живемо у Всесвіті, яка наповнює енергією нас, а ми наповнюємо його. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і її розвиток навколо нас. Даруйте Всесвіту і кожній частинці посмішку, добро, радість, насолода, позитивну енергію", - поділилася філософськими роздумами Настя.

Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Фото повністю можна подивитися тут

Шанувальники достоинтву оцінили зовнішній вигляд Насті, а особливо детально вивчили її фігуру.

  • Красуня
  • Просто шикарна, наша Настуня!
  • Настя, ви - чудова!
  • Що вам, блін, не подобається в її фігурі?! Вона ідеальна! А глистом їй бути не потрібно, вона і так дуже красива
  • Навіть не віриться, що була раніше пампушка! Немає ні розтяжок, целюліту ні! Молодець
  • Яка соковита фігура
  • Як гарно сказано!
  • Чоловік не ревнує?
  • Ти така красива

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала свій ошатний образ в оксамитовій накидці з трендовим макіяжем і засвітила в кадрі Потапа.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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