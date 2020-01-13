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Каменських показала, як вони з Потапом проводять відпустку в улюбленій Мексиці (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 16:56
Каменських показала, як вони з Потапом проводять відпустку в улюбленій Мексиці (відео)
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася барвистим відео з коханим чоловіком

Яскрава парочка Потап і Настя Каменських вже вдруге вирушили у відпустку в Мексику, де поєднують пляжний відпочинок з робочими моментами. Співачка активно розвиває свою кар'єру в Латинській Америці і успішно просуває свої композиції на місцевому ринку. А також встигає насолодитися пляжним релаксом в Тулумі з коханим чоловіком, який зараз поїхав в Канкун, щоб провести час з сином Андрієм. Хлопчик відпочиває там з мамою Іриною Горовою і зведеною сестрою Наталкою.

Настя тим часом вирішила показати шанувальникам, як проходить її довгоочікувана відпустка. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала барвисте відео, від якого так і віє щастям і любов'ю.

У ролику показано, як Каменських і Потап катаються на велосипедах, милуються біля басейну, біжать по пляжу і інші милі спільні моменти.

"Mexico time. Ось так ми проводимо свою довгоочікувану відпустку в улюбленій Мексиці. А що б ви вибрали для відпочинку взимку? Гори, сніг і лижі/сноуборд або пляж, океан і сонце? Напишіть мені в коментарях", - написала артистка під публікацією.

Відео: Настя Каменських і Потап в Мексиці (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники залишилися зачаровані милим відео і поспішили залишити свої відгуки.

  • Така класна
  • Однозначно сонечко і моречко! Гарного відпочинку,Вам
  • які ж ви щасливі!!! Дай вам Бог синочка або красуню донечку!!!
  • Справжні!
  • Поки немає дітей можна так відпочивати))
  • А ви відпочиваєте з Потапом і його сином ??Виділу у Потапа фотографії з сином,і не зрозуміло ви разом або роздільно
  • така Щаслива. Приємно дивитися і радіти за Вас
  • Дуже гарно і ніжно. Від і ідея для нового кліпу
  • Крутяк відео ви прекрасна пара)))
  • Я теж за океан і пальми. красиві, щасливі
  • Щастя вам на багато років
  • Як кайфово
  • Щаслива, адже це головне для жінки

Каменських показала, як вони з Потапом проводять відпустку в улюбленій Мексиці (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні на відпочинку в Мексиці.

"Диво які гарні": Потап з сином зображують рятувальників на пляжі в Мексиці Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні
Новини України Настя КаменськихПотапотдых
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