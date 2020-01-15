Сексапильная русалка: Настя Каменских завела сеть жарким видео из бассейна

Певица показала подводную съемку
Настя Каменских вместе с Потапом релаксируют под жарким мексиканским солнцем и наслаждаются заслуженным отпуском. Обязательная программа для них на отдыхе – спорт и пляж, а также развлечения и прогулки вечером и активности на велосипедах. Артисты с удовольствием делятся фото и видео из Мексики, которые с интересом изучают их поклонники. Особенно по вкусу многотысячной армии фанов приходятся горячие кадры с Настей в главной роли. Так, певица опубликовала жаркое видео из бассейна.
Звезда облачена в купальник, расшитый пайетками. Настя предпочла обойтись без косметики. Примечательно, что девушка также показала подводную съемку во время погружения в бассейн с головой. Она эффектно выныривает из воды и призывно смотрит в камеру.
"Pooltime. Вода, спорт, фрукты, позитивное мышление - мои обязательные составляющие отпуска. А у вас какие?" - поинтересовалась звезда.
Поклонникам явно пришлось по вкусу горячее видео с певицей в главной роли, о чем они сообщили прямо под роликом.
Скриншот комментариев
Напомним, что в Мексику также прилетели на отдых бывшая жена Потапа Ирина Горовая с дочерью Натальей и совместным сыном экс-супругов, 11-летним Андреем. Рэпер провел незабываемое время на пляже с мальчиком и вместе с ним повеселился от души.
Ранее горячая Настя Каменских раздразнила сеть аппетитными формами в бикини во время зимних каникул в Мексике с Потапом.