Сексапільна Анна Сєдокова схвилювала мережу жарким пляжним фото

Екс-солістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова зараз відпочиває на французькому курорті Антіб разом з усіма своїми трьома дітьми. Зазначимо, що це буває не так вже часто, адже молодша дочка зірки Моніка живе з батьком в США. За своїм звичаєм, співачка із задоволенням ділиться в Instagram гарячими відпускними знімками.

Так, на новому фото з Лазурного берега Анна сидить на дерев'яному стільці, який стоїть на піску. На артистці мила ніжно-рожева пляжна туніка, яка, втім, відкриває відмінний огляд на її ноги і стегна. Виконавиця кокетливо підняла одну ногу, а рукою притримує солом'яний капелюшок на голові.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

У підписі до публікації вона підняла хвилююче її питання про важливість телефону в житті сучасної людини.

"Чому ми так любимо свої телефони? Скільки разів ми чули на свою адресу: "ти в своєму телефоні постійно", "тобі телефон важливіше". Для мене це кілька факторів. Обери свій:

1. Музика. У моєму телефоні завжди пісні, які так швидко можуть перенести тебе в іншу реальність, інший світ. Телепорт.

2. Це зв'язок. З тим, хто не зателефонував, але ти все чекаєш. Все віриш. Це та ниточка, тонка і майже порвалася, але вона є.

3. Спосіб забути себе. Легкий . Безкоштовний. Раптом опинитися там, де ти ніколи не був. Інший світ. Хоча, чи не телепорт це?

Що для тебе телефон?" - написала Сєдокова.

Підписники почали активно коментувати публікацію співачки, а також залишили багато компліментів її фігурі.

Класна взагалі

Сексі

Ганнуся,виглядаєте супер! Дуже красива,а форми просто

Прекрасне фото, прекрасна Анна

Та яка туніка блін???? Ніжки які!!!!!!

Богиня пляжу

Телефон для мене це все що ти написала

Сексі дівчинка. Як завжди найкраща

Класні ноги

Все більше і більше захоплююсь твоєю красою

Шалено глибокі і вірні думки. Ніколи не замислювалася, але ж... так і є. Ганнуся

Красуня!

Як завжди найкрасивіша

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова зворушливо привітала молодшу дочку з днем народження. Моніці виповнилося вісім років.

Раніше Анна Сєдокова поскаржилася на великі витрати. Співачка змушена досі знімати житло, хоча взяла квартиру в іпотеку.

Також Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.