Сексапільна Анна Сєдокова схвилювала мережу жарким пляжним фото

Артистка відпочиває на Лазуровому узбережжі разом з дітьми
Екс-солістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова зараз відпочиває на французькому курорті Антіб разом з усіма своїми трьома дітьми. Зазначимо, що це буває не так вже часто, адже молодша дочка зірки Моніка живе з батьком в США. За своїм звичаєм, співачка із задоволенням ділиться в Instagram гарячими відпускними знімками.
Так, на новому фото з Лазурного берега Анна сидить на дерев'яному стільці, який стоїть на піску. На артистці мила ніжно-рожева пляжна туніка, яка, втім, відкриває відмінний огляд на її ноги і стегна. Виконавиця кокетливо підняла одну ногу, а рукою притримує солом'яний капелюшок на голові.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
У підписі до публікації вона підняла хвилююче її питання про важливість телефону в житті сучасної людини.
"Чому ми так любимо свої телефони? Скільки разів ми чули на свою адресу: "ти в своєму телефоні постійно", "тобі телефон важливіше". Для мене це кілька факторів. Обери свій:
1. Музика. У моєму телефоні завжди пісні, які так швидко можуть перенести тебе в іншу реальність, інший світ. Телепорт.
2. Це зв'язок. З тим, хто не зателефонував, але ти все чекаєш. Все віриш. Це та ниточка, тонка і майже порвалася, але вона є.
3. Спосіб забути себе. Легкий . Безкоштовний. Раптом опинитися там, де ти ніколи не був. Інший світ. Хоча, чи не телепорт це?
Що для тебе телефон?" - написала Сєдокова.
Підписники почали активно коментувати публікацію співачки, а також залишили багато компліментів її фігурі.
Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, Анна Сєдокова зворушливо привітала молодшу дочку з днем народження. Моніці виповнилося вісім років.
Раніше Анна Сєдокова поскаржилася на великі витрати. Співачка змушена досі знімати житло, хоча взяла квартиру в іпотеку.
Також Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.