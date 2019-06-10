Як сподобатися чоловікові: Анна Сєдокова дала поради дівчатам

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка розповіла, що потрібно робити, щоб зачарувати чоловіка

Відома співачка Анна Сєдокова вирішила поділитися зі своїми підписниками в Instagram корисними порадами про стосунки. Вона розповіла, що слід робити, щоб дістати чоловіка, який вам сподобався.

"Коли дівчина хоче отримати чоловіка і налаштована рішуче - її ніщо не зупинить. Мені згадалася історія про Жаклін Ейдс. Дівчина після першого побачення з чоловіком закохалася настільки, що почала тероризувати його повідомленнями і за кілька місяців поправила йому близько 65.000 меседжів! Хлопець настільки злякався, адже там були і погрози, що написав на Жаклін заяву в поліцію. Дівчатка, це поганий приклад, так точно робити не треба", - зазначила артистка.

Що ж потрібно робити, щоб сподобатися чоловікові, і щоб він сам вам писав, вона перерахувала далі.



1. Будь жіночною.

Три параметри, які сигналізують чоловікові про сексуальну привабливість - це доглянута ніжна шкіра, красиве чисте волосся й здорові акуратні нігті. Від себе додала б гарну поставу, легку ходу і посмішку.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

2. У опитуванні, присвяченому питанням привабливості, близько 90% чоловіків зізналися, що віддають перевагу натуральній красі.

Висновок: менше декоративної косметики, більше доглядової.



3. Встановіть візуальний контакт.

Якщо чоловік вже дивиться на вас, то подивіться йому в очі, але на частку секунди. Через деякий час повторіть, додаючи легку посмішку. Є техніка під назвою "Погляд у серце" - по ходу бесіди заглядаєш в одне з очей чоловіка кілька разів, по 5-7 секунд, і вдивлятися в своє відображення.





Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

4. Міф, що чоловіки віддають перевагу дурним дівчатам - застарів.

Наявність живого розуму, широкого кругозору, прагнення розвиватися і вчитися викликають у них ще більший інтерес. Поряд з розумною і красивою дівчиною чоловік відчуває себе переможцем. Важливо: не пхай свої знання напоказ, щоб не уславитися в його очах зарозумілою або зазнайкою.



5. Моє улюблене! Носіть речі червоного кольору.

Психологи стверджують, що цей колір для чоловіків, як гіпноз, і жінка в червоному - справжній магніт.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова поділилася "літнім" бажанням - співачка зізналася, що дуже хотіла б мати дачу.

Раніше повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі. Пікантний знімок викликав бурхливі обговорення шанувальників.

До речі, Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив і любов до свого тіла.