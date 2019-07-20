"Дівчинка з величезним серцем": Седокова зворушливо привітала дочку з днем народження

Анна Седокова відсвяткувала восьмиріччя молодшої доньки
Ганна Седокова відсвяткувала день народження своєї молодшої дочки Моніки, якій 19 липня виповнилося 8 років. Своє привітання українська співачка написала у коментарі під фото в Instagram.
Седокова опублікувала фото, на якому вона зображена з безліччю надувних кульок.
Анна Седокова привітала дочку Моніку з днем народження (фото: instagram.com/annasedokova)
"Вчора був один з трьох найбільш прекрасних днів у моєму житті! Вчора, 19 липня, народилася моя сонячна принцеса Моніка", - написала співачка.
Вона також зазначила, що Моніка - дівчинка з величезним серцем і незвичайною долею. Справа в тому, що опіку над Монікою Седокова ніяк не могла поділити зі своїм колишнім чоловіком бізнесменом Максимом Чернявським. Зараз, за рішенням суду, батьки можуть виховувати дитину порівну.
"Ми любимо тебе сильно і ніякі проблеми не розірвуть нашу зв'язок! Я готова долати тисячі кілометрів і спати багато ночей, сидячи в літаку, тільки для того, щоб побачити твою посмішку! Я готова багато працювати, багато чого добитися, щоб мати можливість ніколи з тобою не розлучатися!" - додала Анна, мати трьох дітей.
Вона також зазначила, що незважаючи на те, що іноді життя підкидає їм неприємні сюрпризи, вони все одно зможуть подолати всі труднощі і жити щасливо разом.
Користувачі мережі також залишили свої побажання іменинниці.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Седокова поскаржилася на великі витрати. Співачка змушена досі знімати житло, хоча взяла квартиру в іпотеку.
Раніше повідомлялося про те, що Анна Седокова розповіла, як бореться з целюлітом.