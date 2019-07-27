Сексапильная Анна Седокова взволновала сеть жарким пляжным фото

Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова сейчас отдыхает на французском курорте Антиб вместе со всеми своими тремя детьми. Отметим, что это бывает не так уж часто, ведь младшая дочь звезды Моника живет с отцом в США. По своему обыкновению, певица с удовольствием делится в Instagram горячими отпускными снимками.

Так, на новом фото с Лазурного берега Анна сидит на деревянном стуле, который стоит на песке. На артистке милая нежно-розовая пляжная туника, которая, впрочем, открывает отличный обзор на ее ноги и бедра. Исполнительница кокетливо приподняла одну ногу, а рукой придерживает соломенную шляпку на голове.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

В подписи к публикации она подняла волнующий ее вопрос о важности телефона в жизни современного человека.

"Почему мы так любим свои телефоны? Сколько раз мы слышали в свой адрес: "ты в своем телефоне постоянно", "тебе телефон важнее". Для меня это несколько факторов. Выбери свой:

1. Музыка. В моем телефоне всегда песни, которые так быстро могут перенести тебя в другую реальность, другой мир. Телепорт.

2. Это связь. С тем, кто не позвонил, но ты все ждешь. Все веришь. Это та ниточка, тонкая и почти порвалась, но она есть.

3. Способ забыть себя. Легкий . Бесплатный. Вдруг оказаться там, где ты никогда не был. Другой мир. Хотя, не телепорт ли это?

Что для тебя телефон?" - написала Седокова.

Подписчики принялись активно комментировать публикацию певицы, а также оставили много комплиментов ее фигуре.

Классная вообще

Секси

Анечка,выглядите супер! Очень красивая,а формы просто

Прекрасное фото, прекрасная Анна

Да какая туника блин???? Ножки какие!!!!!!

Богиня пляжа

Телефон для меня это всё что ты написала

Секси девочка. Как всегда самая лучшая

Классные ноги

Всё больше и больше восхищаюсь твоей красотой

Безумно глубокие и верные мысли. Никогда не задумывалась, но ведь... так и есть. Анечка

Красотка!

Как всегда самая красивая

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения. Монике исполнилось восемь лет.

Ранее Анна Седокова пожаловалась на большие расходы. Певица вынуждена до сих пор снимать жилье, хотя взяла квартиру в ипотеку.

Также Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.