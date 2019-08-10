Мокра з ніг до голови: Тіна Кароль в трусиках і топі влаштувала ефектний пляжний фотосет

Співачка показала бекстейдж фотосесії біля океану
Тіна Кароль продовжує хвилювати шанувальників ефектними знімками зі своєї останньої фотосесії на березі океану в США. Співачка постійнно публікує один знімок спекотніше за інший, на яких відображена в яскравих нарядах – коротких топах, шортах і трусиках з високою посадкою. Фото поп-діви виходять не просто сексапільними, але і неймовірно естетичними, про що їй не втомлюються говорити віддані фани. На свіжому кадрі в Instagram співачка показала одночасно цікавий і хвилюючий бекстейдж біля причалу.
Поп-діва позує, отперевшись об палі моста, який йде в океан. Вона притулилася спиною до величезної колони і променисто посміхається в камеру.
На зірці – короткий топ з рукавами три чверті і трусики з високою посадкою, які зробили акцент на її округлих спокусливих стегнах і дозволили розглянути стрункі ніжки. На другому кадрі колажу на Тіну летить цілий фонтан бризок, обливши співачку з ніг до голови.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Фанатам припали до смаку грайливі веселі знімки, і вони навіть встигли охрестити їх "за хвилину до", натякаючи на те, що Тіні спонтанно довелося скупатися у воді.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Скріншот коментарів
Нагадаємо, хто Тіна Кароль зачарувала пікантним знімком на пляжі в черговий раз з'явившись перед фанами в спокусливому образі.
Раніше Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в ефектній сукні на концерті в Одесі.