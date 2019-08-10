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Мокра з ніг до голови: Тіна Кароль в трусиках і топі влаштувала ефектний пляжний фотосет

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.08.2019 - 15:15
Мокра з ніг до голови: Тіна Кароль в трусиках і топі влаштувала ефектний пляжний фотосет
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала бекстейдж фотосесії біля океану

Тіна Кароль продовжує хвилювати шанувальників ефектними знімками зі своєї останньої фотосесії на березі океану в США. Співачка постійнно публікує один знімок спекотніше за інший, на яких відображена в яскравих нарядах – коротких топах, шортах і трусиках з високою посадкою. Фото поп-діви виходять не просто сексапільними, але і неймовірно естетичними, про що їй не втомлюються говорити віддані фани. На свіжому кадрі в Instagram співачка показала одночасно цікавий і хвилюючий бекстейдж біля причалу.

Поп-діва позує, отперевшись об палі моста, який йде в океан. Вона притулилася спиною до величезної колони і променисто посміхається в камеру.

На зірці – короткий топ з рукавами три чверті і трусики з високою посадкою, які зробили акцент на її округлих спокусливих стегнах і дозволили розглянути стрункі ніжки. На другому кадрі колажу на Тіну летить цілий фонтан бризок, обливши співачку з ніг до голови.

Мокра з ніг до голови: Тіна Кароль в трусиках і топі влаштувала ефектний пляжний фотосет

 

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанатам припали до смаку грайливі веселі знімки, і вони навіть встигли охрестити їх "за хвилину до", натякаючи на те, що Тіні спонтанно довелося скупатися у воді.

Мокра з ніг до голови: Тіна Кароль в трусиках і топі влаштувала ефектний пляжний фотосет

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

  • Бомба
  • Аааа красива!
  • Як це красиво!
  • Класне фото!
  • Жінка космос, ідеал
  • Вау, дуже класно
  • Секунда до того що Тіна мокра, Тин, треба було вже впасти воду!
  • Яка дівчинка! Мила і небезпечна
  • Очманіти, красуня
  • Прекрасні фото
  • За секунду до
  • Ти хивлюєш нас
  • Накрило дівчинку
  • Королева моря
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, хто Тіна Кароль зачарувала пікантним знімком на пляжі в черговий раз з'явившись перед фанами в спокусливому образі.

Раніше Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в ефектній сукні на концерті в Одесі.

Спепелючий погляд: Тіна Кароль підкорила чуттєвістю на пляжі Естетика спокуси: Тіна Кароль підкорила мережа чуттєвим пляжним відео
Новини України Тіна Кароль
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