Мокра з ніг до голови: Тіна Кароль в трусиках і топі влаштувала ефектний пляжний фотосет

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала бекстейдж фотосесії біля океану

Тіна Кароль продовжує хвилювати шанувальників ефектними знімками зі своєї останньої фотосесії на березі океану в США. Співачка постійнно публікує один знімок спекотніше за інший, на яких відображена в яскравих нарядах – коротких топах, шортах і трусиках з високою посадкою. Фото поп-діви виходять не просто сексапільними, але і неймовірно естетичними, про що їй не втомлюються говорити віддані фани. На свіжому кадрі в Instagram співачка показала одночасно цікавий і хвилюючий бекстейдж біля причалу.

Поп-діва позує, отперевшись об палі моста, який йде в океан. Вона притулилася спиною до величезної колони і променисто посміхається в камеру.

На зірці – короткий топ з рукавами три чверті і трусики з високою посадкою, які зробили акцент на її округлих спокусливих стегнах і дозволили розглянути стрункі ніжки. На другому кадрі колажу на Тіну летить цілий фонтан бризок, обливши співачку з ніг до голови.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанатам припали до смаку грайливі веселі знімки, і вони навіть встигли охрестити їх "за хвилину до", натякаючи на те, що Тіні спонтанно довелося скупатися у воді.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Бомба

Аааа красива!

Як це красиво!

Класне фото!

Жінка космос, ідеал

Вау, дуже класно

Секунда до того що Тіна мокра, Тин, треба було вже впасти воду!

Яка дівчинка! Мила і небезпечна

Очманіти, красуня

Прекрасні фото

За секунду до

Ти хивлюєш нас

Накрило дівчинку

Королева моря

Скріншот коментарів

Нагадаємо, хто Тіна Кароль зачарувала пікантним знімком на пляжі в черговий раз з'явившись перед фанами в спокусливому образі.

Раніше Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в ефектній сукні на концерті в Одесі.