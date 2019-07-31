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Спепелючий погляд: Тіна Кароль підкорила чуттєвістю на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.07.2019 - 17:52
Спепелючий погляд: Тіна Кароль підкорила чуттєвістю на пляжі
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала нові фото з пляжного фотосету в США

Українська поп-діва Тіна Кароль продовжує радувати шанувальників все новими і новими знімками відвертого пляжного фотосету, зробленого в США. Співачка регулярно публікує кілька свіжих кадрів, не перестаючи дивувати відданих фанів. Хвилюючі пози, проникливий погляд, спокуслив вбрання дещо не типові для зірки, тому її нові образи прихильники сприймають з особливим інтересом.

В Instagram Тіна розмістила колаж з чуттєвих фото. Вона лежить на піску в білосніжному костюмі, що складається з шортів і кроп-топа. Вбрання ефектно підкреслює плоский живіт і тонку талію зірки, а також дає можливість шанувальникам помилуватися її пружними стегнами.

Волосся Тіни перекинуте на одну сторону і спадає об'ємним потоком на плечі. В макіяжі акцент зроблений на очі, а погляд знаменитості фани тут же охрестили "спепеляючим".

Спепелючий погляд: Тіна Кароль підкорила чуттєвістю на пляжі

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Прекрасна. Не така, як всі. Без шаблонів і нав'язувати язаних еталонів. Шикарна і неповторна", "Хижак", "Красуня", "Хороша Тіна ух!", "Тіночка, вибачайте, але Ви ходячий з кс... І водночас втілення ніжності і жіноцтва", "Шикарна жінка", "Викликайте пожежну", "Вибух мозку, так і эмоциииий!" - захоплювалися коментатори.

 

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль вже ділилася кадрами в аналогічному вбранні. Вона влаштувала фотосет на піску біля океану, позувала біля будиночка рятувальників на пляжі, демонструючи апетитні форми з різних ракурсів.

 

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кроль одночасно заінтригувала і спокусила коротким роликом з бекстейджа пляжної фотосесії в США.

Також Тіна Кароль зачарувала фанів ніжним "домашнім" образом в затишному білому светрі.

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Новини України Тіна Кароль
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