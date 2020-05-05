Рахую дні: вагітна Джамала в облягаючому платті зізналася, що зробить після карантину

Джамала, яка зараз вагітна вдруге, навіть на самоізоляції не лінується і регулярно захоплює шанувальників стильними і яскравими образами. Співачка приміряє трендові і ніжні луки - то для вже традиційних вечірніх онлайн виступів, а то і для віддаленої фотосесії або просто по настрою. Зірка впевнена, що вагітні жінки теж можуть і повинні бути особливо красивими і стильними і доводить це своїми модними появами в мережі.

На свіжих кадрах в своєму Instagram Джамала приміряла елегантний і ніжний лук - артистка позувала в білосніжній сукні з вирізами і рюшами в районі плечей, яка мило підкреслила її вже чималий животик. На руки співачка одягла масивні золоті браслети, а також зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Під знімками виконавиця зізналася, чому вона дуже чекає закінчення карантину, а також анонсувала новий дуетний виступ.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Рахую дні до закінчення карантину, щоб можна було гарно вдягатися не тільки для з‘йомок відео. Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися усім обличчям сонцю, взути кросівки чи підбори.

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А сьогодні на вас чекає новий музичний сюрприз! Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не через те, що вона дуже складна, хоча вона і не проста зовсім. А тому, що майже два тижні ми не могли зістикувати графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським часом! Ви вже зачекалися, сподіваюсь? Сумували за нашою «програмою вечірніх каверів»? Чекайте!" - розповіла Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі не поскупилися на компліменти і теплі слова для артистки в коментарях.

Дуже ніжні і красиві, а мені щось підказує що буде дівчинка,я думаю ТАК

Красива

Гарно виглядаєте

як мило

Сама сонячна, красива і ніжна Джа! Чекаю з нетерпінням ваш новий кавер

Дуже красива, просто світишся

Джаа, дуже чекаю кавери

Ви така красива!! Таке плаття, принцеса просто. завжди чекаю кавери, вони всі неймовірні!

Нічого не може бути прекраснішим. Космос в космосі!!!

Мені всі жінки в положенні, схожі на ангелів

Яка Ви красива.

Вам дуже личить бути вагітною

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала показала чималенький животик в стильній сукні.