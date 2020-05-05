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Рахую дні: вагітна Джамала в облягаючому платті зізналася, що зробить після карантину

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Співачка мріє про світські виходи і прогулянки на сонечку

Джамала, яка зараз вагітна вдруге, навіть на самоізоляції не лінується і регулярно захоплює шанувальників стильними і яскравими образами. Співачка приміряє трендові і ніжні луки - то для вже традиційних вечірніх онлайн виступів, а то і для віддаленої фотосесії або просто по настрою. Зірка впевнена, що вагітні жінки теж можуть і повинні бути особливо красивими і стильними і доводить це своїми модними появами в мережі.

На свіжих кадрах в своєму Instagram Джамала приміряла елегантний і ніжний лук - артистка позувала в білосніжній сукні з вирізами і рюшами в районі плечей, яка мило підкреслила її вже чималий животик. На руки співачка одягла масивні золоті браслети, а також зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Під знімками виконавиця зізналася, чому вона дуже чекає закінчення карантину, а також анонсувала новий дуетний виступ.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Рахую дні до закінчення карантину, щоб можна було гарно вдягатися не тільки для з‘йомок відео. Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися усім обличчям сонцю, взути кросівки чи підбори.

А сьогодні на вас чекає новий музичний сюрприз! Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не через те, що вона дуже складна, хоча вона і не проста зовсім. А тому, що майже два тижні ми не могли зістикувати графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським часом! Ви вже зачекалися, сподіваюсь? Сумували за нашою «програмою вечірніх каверів»? Чекайте!" - розповіла Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі не поскупилися на компліменти і теплі слова для артистки в коментарях.

  • Дуже ніжні і красиві, а мені щось підказує що буде дівчинка,я думаю ТАК
  • Красива
  • Гарно виглядаєте
  • як мило
  • Сама сонячна, красива і ніжна Джа! Чекаю з нетерпінням ваш новий кавер
  • Дуже красива, просто світишся
  • Джаа, дуже чекаю кавери
  • Ви така красива!! Таке плаття, принцеса просто. завжди чекаю кавери, вони всі неймовірні!
  • Нічого не може бути прекраснішим. Космос в космосі!!!
  • Мені всі жінки в положенні, схожі на ангелів
  • Яка Ви красива.
  • Вам дуже личить бути вагітною

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала показала чималенький животик в стильній сукні.

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