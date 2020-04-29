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Царівна-лебідь: промениста Джамала зачарувала ніжним образом у сукні-халаті

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 14:43
Царівна-лебідь: промениста Джамала зачарувала ніжним образом у сукні-халаті
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка приміряла жіночний наряд і пообіцяла фанам влаштувати онлайн-концерт

Вагітна Джамала навіть на домашній ізоляції намагається виглядати стильно і красиво. Співачка нарешті знайшла час гарненько перебрати свій гардероб - в деяких нарядах зірка влаштовує яскраві і ефектні домашні фотосесії, а частину вирішила продати заради благодійності. На виручені кошти виконавиця вирішила купувати українським медикам захисні костюми і закликала фанів наслідувати її приклад і дотримуватися усвідомленого споживання. Артистка показала нові яскраві кадри у своєму Instagram і заодно порадувала шанувальників хорошою новиною.

Джамала приміряла ніжну і жіночну сукню-халат чорного кольору з чарівним принтом у вигляді білих лебедів. Вона доповнила лук сяючим макіяжем і намистом-чокером і позувала, сидячи біля фортепіано і променисто посміхаючись.

Зазначимо, що наряд мило підкреслив помітно округлий животик співачки, яка незабаром стане мамою вдруге.

Царівна-лебідь: промениста Джамала зачарувала ніжним образом у сукні-халаті

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка пообіцяла фанам цікавий вечір - вона планує влаштувати домашній онлайн-концерт, а також відповідати на запитання.

"Сьогодні ввечері відбудеться справжній домашній live! Підготувала для вас особливі танцювальні треки. Це буде незвичайний концерт. Я не тільки співатиму для вас, ще й буду відповідати на запитання @skazochnuy_lishay ⠀Давайте сьогодні будемо разом вдома! Починаємо о 20.00. Онлайн-концерт транслюватиметься на youtube-каналі @slukh.media", - анонсувала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники залишили вагітній співачці безліч захоплених компліментів і зізналися, що з нетерпінням чекають її виступу.

  • Ждууууу. Яка Ви красуня, вагітність Вас так окрилює, Ви немов парите над землею
  • Сонячна
  • Ой, така красунечка...! Просто сяєте якимось внутрішнім світлом! Милуюся.!
  • Чекаємо з нетерпінням сьогоднішній вечір!
  • Яка ві гарненька. Буде хлопчик？
  • Яка ж красоточка, вагітність до лиця дуже:) Така жіночна
  • Клааасс, спасибі)
  • ви найчарівніша Джа
  • Дуже красива. Вагітність вам дуже лічить.
  • Супер чекаємо
  • Джамала, ві еталон краси
  • 7 однакових фотографій. Коли не змогла вибрати одну, тому що красуня і скрізь добре вийшла

Царівна-лебідь: промениста Джамала зачарувала ніжним образом у сукні-халаті

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила вокальним талантом дворічного сина Еміра-Рахмана.

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